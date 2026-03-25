ئیران راگەینێد کە کەشتی جەنگی "ئەبراهام لینکۆڵن" وە مووشەک کڕۆز کردیەسە ئامانج

سوپای ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرا کرد کە چەن مووشەکیگ کڕۆز باڵدار لە کەناراوەیل ئیرانەو وەرەو کەشتی جەنگی ئەمریکی "یو ئێس ئێس ئەبراهام لینکۆڵن" وەشانینە، و دووپات کرد کە بڕیگ لەو مووشەکەیلە ڕەسینەسە ناو کەشتییەگە.

وەرجەیە، شەهرام ئیرانی، فەرماندەی هیز دەریایی سوپای ئیران هەڕەشەی پەلاماردان کەشتییەگە دا ئەگەر باێدە دەسڕەس مووشەکەیل ئیران، وتیش: هیزە دەریاییەیل ئیران مقیەتیکردن و کۆنتڕۆڵ تەواو وەبان گەروو هورمز و کەنداو دیرن.

وتیش: جویلەی کەشتی جەنگی ئەمریکی ئەبراهام لینکۆڵن وەردەوام کەفتیەسە ژیر چەومان، وەپەی ئاژانس فارس ئیرانی، و دیاری کرد کە "هەر هاتنیگ ئەرا ناو دەسڕەس سیستمەیل مووشەکی ئیران، بوودە مدوو پالاماردانی.

لە لاییگ ترەک، مەحموود قالیباف، سەرۆک پەرلەمان ئیران لە پۆستیگ وت: وڵاتەگەی وە هویردی چەوکیار4 جویلەی ئەمریکا لە ناوچەگە و بڵاوبوین سەربازەیلی کەێد، وتیش: ئەو چشتە ک سەرکردەیل رماننە سەربازەیل نیەتوەنن خاسیەو بکەن و هاتێ بوونە قوربانی خەیاڵەیل نەتەنیاهۆ، و دووپاتیش کرد کە تاقی ئیرادەی ئیمە ئەرا وەرگریکردن لە خاکمان نەکەن.

ئەمریکا و ئیسرائیل، لە 28 شوبات گوزەشتەو، وەردەوامن لە زنجیرەیگ پەلامار وەبان ئامانجەیل ناو ئیران و تەهران پایتەخت، ک بویە مدوو زیان گەورە و کوشیان مەردم و کوشتن عەلی خامنەیی ریبەر ئیران و شمارەیگ لە فەرماندەیل سوپای پاسداران و سوپا.

ئیرانیش وە پەلامارەیل مووشەکی وەبان ئیسرائیل و دامەزراوەیل سەربازی ئەمریکی لە خوەرھەڵات ناوڕاس لە ئیمارات و قەتەر و بەحرەین و کوێت و سعودیە وەڵام دا، و پەیمان دا وە وەڵامدان سەختیگ کە وەرجەیە نەویە.