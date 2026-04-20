ئیران راگەینێد کە تووڵە لە "چەتەیی" دەریایی ئەمریکی وەبان کەشتییەگەی "تۆسکا" سینێدەو

شەفەق نیوز - تاران

ئیران، ئمڕوو دووشەممە، هەڕەشەی وەڵامداین دا لەبان ئەو چشتە کە باسی وە چەتەیی دەریایی چەکدار ئەمریکی کرد، دۊای راگەیاننی وە رۊوەڕۊبوین کەشتی بارهەڵگر ئیرانی "تۆسکا" ئەرا پەلاماریگ و دەسوەسەرکردن لە ئاوەیل کەنداو عومان.

قسەکەر بارەگای "خاتەم ئەنبیای" ناوەندی، لە بەیاننامەیگ وت: هیزەیل ئەمریکی تەقە لە کەشتییە بازرگانییەگە کردن و سیستەم دەریاوانی لەناوی پەک خستن وەرجە داوەزانن ئەندامەیلیگ لە هیزەیل پیادەی دەریایی لەبانی، وە هوشداری لەوە کە هیزە چەکدارەیل ئیرانی وە زۊی وەڵام دەنەو و "تووڵە سیننەو.

هەمیش وت: ئەوەگ گەزاف خاوەنداریەتی گەورەترین هێز سەربازی لە جەهان دەێد، بویەسە سەرکردەی چەتەیل دەریا دۊای پەلاماردان کەشتییگ نەفتهەڵگر کۆنتەینەرەیل ئیرانی کە ناوی "تۆسکا"س، کە وەرەو ئیران لە چینەو چگ، ئەوەیش لە کەنداو عومان، و دۊای پەلامار ئەمریکی لەبان کەشتییەگە، هیزەیل ئیرانی هەرلیوا دەسکردن وە پەلامارداین بڕیگ لە کەشتییە جەنگییەیل ئەمریکی وە وەکارهاوردن فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان.

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، رووژ یەکشەممە راگەیان کە هیز دەریایی ئەمریکی دەس ناسە بان کەشتییە ئیرانییەگە دۊای فەرامووشکردن فەرمانەیل وسیان لە نزیک گەروو هورمز، وتیش: ویرانکەر ئەمریکی "یو ئێس ئێس سپرۆانس" لە کەنداو عومان ری لەی گرد، و هیزەیل ئەمریکی ژوور بزوێنەرەیل پەک خستن وەرجە ئەوەگ هیزەیل مارینز کۆنترۆڵی بکەن.

و دەسەەسەرکردن "تۆسکا" لە سای قەیرانیگ فراوانتر تیەێد کە پەیوەندی وە دەریاوانییەو دیرێد لە گەروو هورمز، دۊای ئەوەگ واشنتۆن گەمارۆ دەریایی خوەی لەبان بەندەرەیل ئیرانی تونەو کرد لە ئەنجام پەککەفتن خولیگ لە دانوسەنینەیل وەرین لە پاکستان.

لە وەرانوەر ئەوە، ئیران چەن جاریگ باس تندەوکردن کۆنترۆڵی لەبان هورمز کردۊ و هەر کەمەوکردنیگ ئەرا کۆتەیل وە کۆتاییهاوردن گەمارۆی ئەمریکی بەسۊدەو، دۊای ئەوەگ ئەرا ماوەی کوڵیگ وازکردن گەرووەگە لە وەرانوەر دەریاوانی بازرگانی لە ماوەی وسانن تەقەیگ کوڵ راگەیانۊ، وەرجە ئەوەگ دۊاتر گلەو بخوەێد ئەرا چەسپانن کۆتەیل و هوشدارییەیل دەریایی نوو.