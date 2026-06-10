‏ئیران راگەیان: جواو پەلامار ئەمریکا لەری وەئامانجگردن بنکەیل ناوچەگە دەێد

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏بارەگای خاتەم ئەلئەنبیا لە ئیران، ئموو چوارشەممە، وە ئامانجگردن بنکەی ئەمریکی لە ناوچەگە راگەیان، جویر جواوداین ئەرا ئەو شەپوول گورزەیلە کە وڵاتە یەکگرتگەیل ئەرا بان شوین باشوور ئیران نزیک گەروو هۆرمز وشانیەسێ.

‏لە بەیاننامەیگ بارەگاگە ئاشکرایکرد، وڵاتەیەکگرتگەیل شەوەکی شەفەق ئمڕوو گورز ئەرا ناوچەی جاسک و سیریک و قوشم وشاننە بویەسە مدوو زەرەد رەسانن وە تاوەر پەیوەنی لە سیریک و ویرانکردن ئەمارە ئاوەیل ناوجەی بمانی.

‏وتیش؛ سوپای پاسداران "خێرا جواو دانە" لەری ئوپراسیۆنەیل لەری درۆنەو وەبان فەرماندەیی پەنجەم دەریاوانی لە بەحرێن.

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