‏ئیران دەسەی کەشتییگ بیانی وە توومەت قاچاخچێتی سزەمەنی لە کەنداو عومان دەسگیر کەێد

2025-12-13T09:31:38+00:00

‏شەفەق نیوز - تەهران

‏میدیایەیل ئیران، ئمڕوو شەممە، راگەیان دەسەڵاتدارەیل 18 ئەندام دەسەی کەشتیگ گواستنەوەی  نەفت بیانی دەسگیرد کە دویەکە لە کەنداو عومان دەس وەبانی گیریاوی، و دەسەڵاتدارەیل ئوشن  شەش ملیۆن لیتر سزەمەن قاچاخ هەڵگردبوی.

‏میدیایەیل وەپای قسەی دەسەڵات دادوەری پارێزگای

‏ هورمزگان، باس لەوەکردن"کاپتن کەشتییەگە یەکیگە لە دەسگیرکریاگەیل چوارچمگ لێکۆڵینەوە وەردەوامەیل، و ناو کەشتییەگە و ڕەگەزنامەی ئەندامەیل ستافەگەی ئاشکرا نەکریانە."

‏دەسەڵاتدارەیل وتن: "کەشتییەگە چەندین سەرپێچی ئەنجام دانە، جویر پشتگوشخسن فەرمانەیل وسانن، تەقەلای واین، و نەبوین بەڵگەنامەی کەشتیوانی و بارکردن".

