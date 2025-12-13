‏ئیران دەسەی کەشتییگ بیانی وە توومەت قاچاخچێتی سزەمەنی لە کەنداو عومان دەسگیر کەێد

‏شەفەق نیوز - تەهران

‏میدیایەیل ئیران، ئمڕوو شەممە، راگەیان دەسەڵاتدارەیل 18 ئەندام دەسەی کەشتیگ گواستنەوەی نەفت بیانی دەسگیرد کە دویەکە لە کەنداو عومان دەس وەبانی گیریاوی، و دەسەڵاتدارەیل ئوشن شەش ملیۆن لیتر سزەمەن قاچاخ هەڵگردبوی.

‏میدیایەیل وەپای قسەی دەسەڵات دادوەری پارێزگای

‏ هورمزگان، باس لەوەکردن"کاپتن کەشتییەگە یەکیگە لە دەسگیرکریاگەیل چوارچمگ لێکۆڵینەوە وەردەوامەیل، و ناو کەشتییەگە و ڕەگەزنامەی ئەندامەیل ستافەگەی ئاشکرا نەکریانە."

‏دەسەڵاتدارەیل وتن: "کەشتییەگە چەندین سەرپێچی ئەنجام دانە، جویر پشتگوشخسن فەرمانەیل وسانن، تەقەلای واین، و نەبوین بەڵگەنامەی کەشتیوانی و بارکردن".

