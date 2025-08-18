ئیران دەرکردن 1.2 ملیۆن پەنابەر ئەفغانی راگەیان

شەفەق نیوز ـ تەهران

وەزیر دەرەوەی ئیران ئسکەندەر موئمنی، ئمڕوو دووشەممە، دەرکردن 1.2 ملیۆن پەنابەر ئەفغانی لەماوی شەشە مانگ گوزەشتە راگەیان، دووپاتکرد وڵاتەگەی وە نیازە لە ساڵ ئایندە 800 هەزار ترەکیش دەربکەێد.

موئمنی ئمڕوو لە بەیاننامەیگ راگەیان، "رێکارەیل وەپای یاسای کووچکردن دژ ئەو بیانییەیلەس کە مووڵەت مەنن نەیرن و پەیوەنی وە بیگانە پەرەستی نەیرێد".

بڕ شمارەی دیپۆرتکریاگەیل رەسێدە دوو ملیۆن کەس، لە بڕ شەش ملیۆن ئەفغانی کە لە وڵاتەگە زندگی کەن.

ساڵانە جەنگ و نەداری و بەرزی بیکاری هیلێد شمارەی فرەیگ فرە لە ئەفغانییەیل وەشیوەی نایاسایی سنوور دوو وڵاتەگە بوڕن کە درویژی رەسێدە ٣٠٠ کیلۆمەتر تا بچنە ناو ئیران.

هووکار سەرەکی دەرکردن وە کۆمەڵیان گلەوخوەد ئەرا چگنە ناو فرەیگ لەو کەسەیلەس وەرد قەیران دارایی قویلیگ کە وڵاتەگە وەپی رەدبوود.