‏ئیران داوا لە هاووڵاتییەیل ئیمارات کەێد بەندەرەیل و بنکە سەربازییەیل ئەمریکا چووڵ بکەن

‏شەفەق نیوز - تاران

‏قسەکەر وەناو بارەگای "خاتم ئەنبیا" سەر وە سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو شەممە، داوا لە هاووڵاتییەیل ئیماراتی کرد کە بەندەرەیل و شوونەیل سەربازی ئەمریکا لە ناو خاک ئیمارات چووڵ بکەن.

‏قسەکەرەگە وت: "سوپای ئەمریکا، دویای تێکشکانن بنکە سەربازییەیەیلی لە ناوچەگە، پەنا بردەسە ئەرا بەندەرەیل و لەنگەرەیل و پەناگەی ناو بڕیگ لە شارەیل ئیمارات"، دیاریکرد "ئەمریکا دەس کردەسە تەقانن موشەک ئەرا بان دوورگەی ئەبو موسای ئیرانی و بەشیگ لە دوورگەی خارک".

‏دووپاتکرد "کۆمار ئیسلامی ئیران وە ماف خوەی زانێد ئەو شوونەیلە بکەێدە ئامانج کە موشەکەیل ئەمریکای دژبەر لە ناو بەندەر و پەناگایل ناو شارەیل ئیمارات لێیانەو تەقێد، یەیش ئەرا وەرگری لە سەروەری نیشتمانی و خاک خوەی".

‏هەمیش داوا لە هاووڵاتییەیل دەوڵەت ئیمارات و ناوچەیل نیشتەجیبوین کرد "بەندەرەیل و لەنگەرەیل و ئەو شوونەیلە کە هێزەیل ئەمریکا هاناوی لە ناو شارەیل ئیمارات چووڵ بکەن، ئەرا ئەوەگ هویچ زەرەدیگ وەپیان ".

