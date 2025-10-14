ئیران جواو بانگەشەگەی ترامپ ئەرا گفتوگو دەێد: واشنتۆن رەفتاری دوژمنکاری و تاوانکاری گرێدەوەر
شەفەق نیوز ــ تەهران
وەزارەت دەرەوەی ئیران، ئمڕوو سێشەممە، رەخنە لە بانگەشەگەی سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ ئەرا گفتوگو گرد، وەشنتۆن توومەتبارکرد وە "رەفتار دوژمنکارانە و تاوانکاری" دویای ئەوەگ ترەمپ وە کنێست-ی راگەیان کە وڵاتەگەی ئامادەس رێکۆەفتنیگ وەرد تەهران بکەێد.
مانگ حوزەیران ساڵ وەرین ئەمریکا دویای پەنج خول دانوستان ناڕاستەوخوەی ئەتۆمی وەرد تەهران وەگەرد ئیسرائیل پەلامار دامەزراوەیل ئەتۆمی ئیران دا، کە وە مدوویەو پرسەیل جویر الین ئەتۆمی وسان.
وڵاتەیل خوەرئاوایی ئیران توومەتبارکرەن کە خاوەن چەک ئەتۆمە، ئیرانی رەدیکەێد و دووپاتکەێد کە بەرنامە ئەتۆمەگەی تەنیا ئەرا مەبەست مەدەنییە.