‏ئیران جواو بانگەشەگەی ترامپ ئەرا گفتوگو دەێد: واشنتۆن رەفتاری دوژمنکاری و تاوانکاری گرێدەوەر

2025-10-14T08:50:51+00:00

‏شەفەق نیوز ــ تەهران

‏وەزارەت دەرەوەی ئیران، ئمڕوو سێشەممە، رەخنە لە بانگەشەگەی سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ  ئەرا گفتوگو  گرد، وەشنتۆن توومەتبارکرد وە "رەفتار دوژمنکارانە و تاوانکاری" دویای ئەوەگ ترەمپ وە  کنێست-ی راگەیان کە وڵاتەگەی ئامادەس رێکۆەفتنیگ وەرد تەهران بکەێد.

‏مانگ حوزەیران ساڵ وەرین ئەمریکا دویای پەنج خول دانوستان ناڕاستەوخوەی ئەتۆمی وەرد تەهران وەگەرد ئیسرائیل پەلامار دامەزراوەیل ئەتۆمی ئیران دا، کە وە مدوویەو پرسەیل جویر الین ئەتۆمی وسان.

‏ وڵاتەیل خوەرئاوایی ئیران توومەتبارکرەن کە خاوەن چەک ئەتۆمە، ئیرانی رەدیکەێد و دووپاتکەێد کە بەرنامە ئەتۆمەگەی تەنیا ئەرا  مەبەست مەدەنییە.

