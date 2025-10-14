‏ئیران جواو بانگەشەگەی ترامپ ئەرا گفتوگو دەێد: واشنتۆن رەفتاری دوژمنکاری و تاوانکاری گرێدەوەر

‏شەفەق نیوز ــ تەهران

‏وەزارەت دەرەوەی ئیران، ئمڕوو سێشەممە، رەخنە لە بانگەشەگەی سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ ئەرا گفتوگو گرد، وەشنتۆن توومەتبارکرد وە "رەفتار دوژمنکارانە و تاوانکاری" دویای ئەوەگ ترەمپ وە کنێست-ی راگەیان کە وڵاتەگەی ئامادەس رێکۆەفتنیگ وەرد تەهران بکەێد.

‏مانگ حوزەیران ساڵ وەرین ئەمریکا دویای پەنج خول دانوستان ناڕاستەوخوەی ئەتۆمی وەرد تەهران وەگەرد ئیسرائیل پەلامار دامەزراوەیل ئەتۆمی ئیران دا، کە وە مدوویەو پرسەیل جویر الین ئەتۆمی وسان.

‏ وڵاتەیل خوەرئاوایی ئیران توومەتبارکرەن کە خاوەن چەک ئەتۆمە، ئیرانی رەدیکەێد و دووپاتکەێد کە بەرنامە ئەتۆمەگەی تەنیا ئەرا مەبەست مەدەنییە.

