ئیران: تەقیان نەفتهەڵگریگ "سەرپیچیکار" دۊای دایینی وە مینیگ دەریایی لە گەروو هورمز

شەفەق نیوز - تاران

ئاژانس "میهر" ئیرانی، لەزوان لە سەرچەوەیگ، رووژ یەکشەممە، خەوەرداد لە تەقیان نەفتهەڵگریگ کە وەسفی کرد وە "سەرپیچیکار" دۊای کیشانی وە مینیگ دەریایی لە گەروو هورمز.

سەرچەوەگە، وەپای ئاژانسەگە وت، کە نەفتهەڵگرەگە لە رێڕەو جویلەی دەریاوانی دیاریکریاگ لەلایەن ئیرانەو لە گەروو هورمز دەرچگە، و دیاری کرد کە تاران "چەن جاریگ هوشداری دایە کە هەر کەشتییگ لە رێڕەو دیاریکریاگ دەرچوود دەرئەنجام ئەوە هەڵگرێد".

جیگر وەزیر دەیشت ئیرانی، لە وەختیگ زۊتر، راگەیان کە وڵاتەگەی سوڵتاننشین عومان ئاگادار کردگە لەباوەت هەوەجەی ئاڵشتکردن رێڕەوەیل لە گەروو هورمز، و دووپات کرد کە رەوشەگە لە گەرووەگە "گلەو نیەخوەێد ئەرا جۊر ئەوەگ وەرجە جەنگەگە بۊ".

هەرلیوا سەرۆک پەرلەمان ئیرانی، محەمەد باقر قالیباف، راگەیان کە رێکخستن جویلەی دەریاوانی لە گەروو هورمز "مافیگ ئیرانە"، و زیای کرد: "وە هیچ شیوەیگ دەس لەلی نیەکیشیمن".