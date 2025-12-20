ئیران توومەتباریگ وە سیخوڕی ئەرا ئیسرائیل وەسێدارە دەێد

شەفەق نيوز- تەهران

میدیایەیل راگەیانن ئیرانی، شەفەق ئمڕوو شەممە، خەوەردان کە ئیران پیاییگ وە توومەت سیخوڕی ئەرا ئیسرائیل دادە سێدارە و پەیوەندی وەگەرد ئۆپۆزسیۆن دیرێد.

سایت "ئيران ئینتەرناشيوناڵ" وت: زیندانییگ کە فەرمان وەسێدارەدان هابانی تەهران توومەتباری وە سیخوڕی ئەرا ئیسرائیل کردگە ئەرا زیندان تەنیایی بریا، کە ئی گامە وەرجە جیوەجیکردن فەرمانەیل وەسێدارەدان تیەێد.

سایتەگە لە زوان سەرچەوەیل وت: عەقیل کشاوەرز کە خوەنەوارە خەڵک سفر ئەسفەھان، لە 17ی كانون یەکەم لە زیندان گشتی ئەرا زیندان تەنیایی بریا تا فەرمان وەسێدارەدانی جیوەجی بکەن.

کشاوەرز لە مانگ حوزەیران گوزەشتە لە مەوقەی جەنگ 12 رووژ ناوەین ئیسرائیل و ئیران دەسگیر کریا و دویای ئەوە دادگای ئیران وە توومەت سیخوڕی ئەرا ئیسرائیل تاوانباری کرد.

تا ئیسە ناوی یا هیچ باسیگی لەیلا میدیایەیل راگەیانن یا راپۆرت ریخریاگەیل ماف مرۆڤ نەهاتیە.

لەلای خوەییش، تووڕ ماف مرۆڤ لە کوردستان ئیران وت: کشاوەرز خوەنەوار ئەندازیاری بیناسازیە لە زانکۆی شاهرود، و مەوقەی چگنی ئەرا شار ئەرومیە هەواڵگری سوپای پاسداران ئیرانی دەسگیری کرد.