‏ئیران کۆتا ئامار قوربانیەیل گورزەيل ئەمریکا ئاشکراکرد

‏ئیران کۆتا ئامار قوربانیەیل گورزەيل ئەمریکا ئاشکراکرد
2026-07-18T13:07:06+00:00

شەفەق نیوز ـ تەهران

‏قسەکەر وەزارەت تەندروسی ئیران حسێن کرمانپور، ئمڕوو شەممە، کۆتا ئامار قوربانی و زەخمدارەیل پەلامارەگەی ئەمریکا وەبان ئیران لە ماوەی سێ هەفتەی گوزەشتە راگەیان.

‏کرمانپور وت: لە تویتیگ لەبان ماڵپەڕ "ئێکس" کە ئاژانس "شەفەق" ئیسفایکردیە وت: "ئەو پەلامارەیل ئاسمانیە ک تا 18 تەمووز ئمساڵ کریاسە، بویەسە هووکار زەخمداربوین زیاتر لە 500 کەس و شەهیدبوین 50 کەس تریش".

‏وتیش: "لە ناووەین شەهیدەیل، 5 ژن و 2 مناڵ و 2 ناخاڵ ژیر 18 ساڵ هەس، و لە ناوەین زەخمدارەیل 32 ژن و 18 مناڵ و نەوجەوان هەس"، و دیاریکرد  "تا ئیسە 28 نەشتەرگەری کریاسە و 460 کەس لە نەخوەشخانە دەرچگنە و دەرمان کریانە، و 40 کەسیش هیمان لەژیر چەودێری پزیشکین".

‏چەن ناوچەیگ ئیران، شەو جومعە وە بان شەممە،  زنجیرە تەقینەوەیگ نوو وەخوەی دی،  لە ناونیان 5 گورزە لە دەور و بەر شار "یزد" لە ناوڕاس ئیران مەردم دەنگی ژنەفتن ، و پەلامار مووشەکی ئەمریکی کە شوینەیل نزیک "ئەهواز" کردە ئامانج، وە هاوکات وەگەرد ئەوەی سوپای پاسداران ئیران راگەیان دوو بارهەڵگر نەفت  تویش تەقینەوە هاتنە لە ئەنجام "مین دەریایی".

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