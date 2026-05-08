ئیران تاوانبار ئەمریکا کەێد وە شکانن ئاگربەسی وە "هاوکاری وەگەرد دەوڵەتەیلیگ لە ناوچەگە"

بارەگای ناوەندی "خاتەمولئەنبیا" لە ئیران، شەو پەنجشەممە لەبان جمعە، راگەیان کە هیزە چەکدارە ئیرانییەیل پارچەیلیگ دەریایی ئەمریکی لە خوەرهەڵات گەروو هورمز و باشوور بەندەر چابەهار کردنە ئامانج، وە وەڵامیگ ئەرا ئەوەگ وەسفی کرد وە پێشێلکردنیگ ئەمریکی ئەرا وەسانن تەقەکردن وە "هاوکاری وەگەرد دەوڵەتەیل لە ناوچەگە" و ئامانجگردن کەشتییەیل و ناوچەیلیگ کەناراوی ئیرانی.

وقسەکەر بارەگاگە لە بەیاننامەیگ وت: سوپای ئەمریکی هەڵگریگ نەفت ئیرانی کردە ئامانج کە لە ئاوە کەناراوییەیل لە ناوچەی جاسک وەرەو گەروو هورمز جویلە کرد، و کەشتییگ ترەک کە لە ری خوەی بوی ئەرا ناو گەرووەگە لەوەرانوەر بەندەر فوجەیرەی ئیماراتی"، وتیش: پەلامارەیل هاوەخت بوین وەگەرد گورزەیلیگ ئاسمانی کە رەسینە ناوچەیلیگ مەدەنی لە کەناراوەیل بەندەر خەمیر و سیریک و دوورگەی قشم.

وەپای بەیاننامە ئیرانییەگە، هیزە چەکدارەیلی "دەسوەجی" وەڵام دانەو وە پەلاماریگ لەبان پارچەیلیگ دەریایی ئەمریکی لە خوەرهەڵات گەروو هورمز و باشوور بەندەر چابەهار، و زیانەیلیگ گەورە وەپیان رەسانن، لە وەختیگ هیچ دووپاتکردنیگ دەسوەجی ئەمریکی دەرنەچگ لەبان ئی قسیە یا قەوارەی ئەو زیانەیلە کە راگەیاننە.

بارەگای "خاتەمولئەنبیا" هوشداری دا لەوە کە بایەسە ئەمریکا و ئەو دەوڵەتەیلە کە پاڵپشتیی کەن بزانن کە کۆمار ئیسلامی ئیرانی، و هەکاتی وەرجە ئیسە، وە هیز و وەبی کەمترین دوودڵی وەڵامیگ کوشەندە دەێدەو لەبان هەر دەسدرویژی یا سەرپێچییگ.

لە وەرانوەریش، "فۆکس نیوز" لە وەرپرسیگ باڵای ئەمریکی وت: سوپای ئەمریکی گورزەیلیگ لەبان بەندەر قشم و شار بەندەر عەباس کەناراوی لە ئیران جیوەجی کردگە، وەلی وتیش: ئی گورزەیلە "وە مانای دووارە دەسکردن وە جەنگ یا کۆتاییهاتن وەسانن تەقەکردن نییە" کە لە هەفت نیسان راگەیانریاس.