ئیران بڕیگ مووشەک وەشنێد

شەفەق نيوز- تەهران

ئیران دەسکرد وە وەڵامدان پەلامار ئیسرائیل و ئەمریکا کە شەوەکی ئمڕوو شەممە زەویەیلی کردنە ئامانج، ئەوەیش وە وەشانن بڕیگ مووشەک وەرەو ئیسرائیل، لە وەختیگ فیکەی هوشداری لە چەن ناوچەیگ لە وڵاتەگە کوتیا.

ئاژانس "تەسنيم" ئیرانی وت: ئیران ئامادەکاری کەێد ئەرا تووڵەسەنین وە وەڵامیگ تون لەبان گورزەیل ئیسرائیل، لە وەختیگ سەرۆک دەزگای ئاسایش نەتەوەیی لە پەرلەمان ئیران ئیبراهیم عەزیزی لەبان پلاتفۆرم ئێکس هەڕەشە دا کە دی کۆتایی ئی پەلامارەیلە وەدەس ئیوە نەمەن.

لەلای خوەییش، سوپای ئیسرائیل راگەیان کە بڕیگ مووشەک لە ئیرانەو وەرەو ئیسرائیل وەشیا، وتیش: سیستەمەیل وەرگری کار کەن ئەرا نواگیریکردن هەڕەشەی مووشەکی.

سوپا وتیش: فیکەی هوشداری لە چەن ناوچەیگ لەناو ئیسرائیل خریا کار، دویای روانگەکردن وەشانن مووشەکەیل، لە وەختیگ ناوچەی جەلیل لە باکوور وڵات تەقینەوەیل گەورەیگ وەخوەیان دین.

یەیش لە دیوار قسەیل فەرماندەیی سوپای پاسداران ئیران هات کە دووپات کرد کە ئیران ئەوەسا وەڵام ئەو پەلامارە دەێد کە لە ساعەتەیل گوزەشتە زەویەیلی کردنە ئامانج، و ناو ئۆپراسیۆن سەربازیی وەبان ئیسرائیل وەناو (پایان تووفان) نا.

ئەوەیش وەگەرد قسەیل دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا هات کە داوا لە سوپای پاسداران ئیران کرد چەک فڕە بیەن، دووپاتیش کرد کە پەلامارەیل ئیسرائیل وە بەشداری ئەمریکا ئەرا مقیەتیکردن هاوڵاتیەیل ئەمریکی تیەن.

ترەمپ وتیش: گورزەیل وەبان ئیران ئەوەسا فراوان بوود وە پەلامارەیل ئاسمانی و دەریایی، و گشت گامەیل کەمەوکردن رخباریەیل وەبان فەرمانبەرەیل ئەمریکی لە خوەرھەڵات ناوڕاس جیوەجی کرد.