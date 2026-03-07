‏ئیران بەش نوويگ لە مووشەک وەرەو ئیسرائیل وەشنێد

2026-03-07T10:34:06+00:00

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

‏سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو شەممە، رایگەیان  ئیران بەشیگ نوو لە مووشەک وەرەو خاکەیل ئیسرائیل تەقان، وەگەرد وەردەوامبوین گرژییەیل ناوچەگە.

‏ئیە وە "شەپوول دویەم" لە مووشەکەیل بالیستی دانرێد ئیران لە شەوەکی ئمڕووە وەشانیە،  وە بەشیگ لە ئۆپراسیۆن "وەعد سادق 4" ناوی بردگە.

‏مێدیایەیل ئیسرائیل دووپاتکردن سوپا سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی ئەرا رویوەرویبوین ئەو مووشەکەیلە گورجەو کردگە، لە هەمان وەخت پەلامارە سەربازییەیل ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل لە لایگ و ئیران لە لایگ تر، ئەرا هەشتەمین رووژ وەبان یەک وەردەوامە.

‏هەر ئمڕوو، سوپای ئیسرائیل شەپوولیگ "فراوان" لە پەلامار ئەرا بان ژیرخانەیل رژێم ئیران لە تەهران پایتەخت و شار ئەسفەهان ئەنجام دا.

