ئیران بەش نوويگ لە مووشەک وەرەو ئیسرائیل وەشنێد
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو شەممە، رایگەیان ئیران بەشیگ نوو لە مووشەک وەرەو خاکەیل ئیسرائیل تەقان، وەگەرد وەردەوامبوین گرژییەیل ناوچەگە.
ئیە وە "شەپوول دویەم" لە مووشەکەیل بالیستی دانرێد ئیران لە شەوەکی ئمڕووە وەشانیە، وە بەشیگ لە ئۆپراسیۆن "وەعد سادق 4" ناوی بردگە.
مێدیایەیل ئیسرائیل دووپاتکردن سوپا سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی ئەرا رویوەرویبوین ئەو مووشەکەیلە گورجەو کردگە، لە هەمان وەخت پەلامارە سەربازییەیل ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل لە لایگ و ئیران لە لایگ تر، ئەرا هەشتەمین رووژ وەبان یەک وەردەوامە.
هەر ئمڕوو، سوپای ئیسرائیل شەپوولیگ "فراوان" لە پەلامار ئەرا بان ژیرخانەیل رژێم ئیران لە تەهران پایتەخت و شار ئەسفەهان ئەنجام دا.