ئیران بڕیار لەسێدارەدان دوو سزادریاگ وە کوشتن 4 لە ئەندامەیل پولیس لە ئەسفەهان جیوەجی کەێد

شەفەق نیوز - تاران

میدیایەیل فەرمی ئیرانی راگەیانن کە دەسەڵاتەیل شەفەق ئمڕوو سێشەممە بڕیار لەسێدارەدان دوو لە سزادریاگەیل لەبان پەلامارداین پیاوەیل پولیس و تیرۆرکردن چواریگ لەلیان لە پارێزگای ئەسفەهان لە ماوەی ئەو ناڕەزایەتییەیلە کە وڵاتەگە لە کانوون دووەم/ یەنایەر گوزەشتە وەخوەی دی جیوەجی کردن.

ئاژانس "میهر" خەوەرداد کە وەرجە چەن سەعاتیگ بڕیار لەسێدارەدان هەر یەک لە (ئەبولفەزڵ سپاهی بادجانی) و (ئەمیر حسێن سەفەری حسێن ئابادی) جیوەجی کریا، کە ئەو دووانە لە ئەنجامدەرەیل "تاوانە دڕندانەگەن لە مەیدان شەهید عەلیخانی لە ئەسفەهان، و یەیش وە ئامادەبۊین مەردم".

وەپای ئاژانسەگە، "هەردوگ سزادریاگەگە پیاوەیل پولیس وە ستۊنەیل رووشنایی وە پەت بەسانە، و وە سان زەخمداریان کردنە، و دۊاتر بەنزین رشاننەسە بانیان و ئاگر لەلیان وەردانە، و لە وەختیگ پیاوەیل پولیس هێمان زینگ بۊنە، کیشاننەسەیانە بان زەۊ خەنجەر و شمشیر لە لەشیان دانە".