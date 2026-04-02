‏ئۆکرانیا ٢٣٠٠ پەلامار ئاسمانی رووسی لە ماوەی مانگیگ پووچەڵ کرد

شەفەق نیوز- کێف

‏ئۆکرانیا، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان توەنستگە نزیکەی 2300 ئامانج ئاسمانی رووسی تەنیا لە ماوەی مانگیگ بخەێدە خوار، یەیش نیشانەی بەرزەوبوین کارایی سیستمەیل وەرگری ئاسمانییە، وە تایبەت وەگەرد زیادبوین پشتبەستن وە درۆن ئەرا وەرگری.

‏وەپای راپۆرتەیل خەوەری: "ئی درۆنەیلە رۆل گەورایگ لە رویەڕویبوین پەلامارەیل رووسی دێرن، چوین وە کار تیەن ئەرا گردن و لەناوبردن درۆنە پەلاماردەر و مووشەکەیل وەرجە ئەوەگ بڕەسنە ئامانجەیلیان".

‏وتیش؛ "ئۆکرانیا کار کەێد ئەرا گەورەکردن بەرهەم هاوردن و بڵاوکردن ئی فرۆکە وەرگرەیلە وە شێوازیگ خێرا، تا رویوەڕوی پەلامارەیل رووسیا بوود ک فرەتر پشت وە درۆنەیل هەرزان بەسن".

‏ئاشکرایکرد "ئی پەرەسەندنە ئاڵشتکارییگ لە سروشت جەنگەگە نیشان دەێد، کە ئیرنگە رویەڕویبوین ناوەین درۆن وە درۆنە (Drone vs Drone) بویەسە یەکیگ لە دیارترین نیشانەیل جەنگ، لەپا سیستمەیل وەرگری کویەن".