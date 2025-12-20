ئۆکرانیا پەلاماردان کەشتییگ جەنگی رووسی راگەینێد

شەفق نيوز- کیێڤ

دەزگای ئەرکان گشتی لە ئۆکرانیا، ئمڕوو شەممە، پەلاماردان کەشتییگ جەنگی رووسی لەناو دەریای قەزوین دویای نیمەی شەو راگەیان.

دەزگاگە لەبان شەپڵەکەیشن تیلیگرام دیاری کرد کە ئەو ناوچە کە لەناوی پەلامار کەشتیەگە دریا وە ژیانێ لە 1800 کیلۆمەتر لە کناراو ئۆکرانیا دویرە، و کەشتیەگە لە جویر ئوتشوتنيك بویە نویم سەکوویگ بەرهەمکاری نەفت و گاز بویە.

وتیش: هیزەیل ئۆکرانیا هەمیش پەلامار سەکوو چاڵکەنین کۆمپانیای لوک ئۆیڵ دا، کە ئەو دامەزراوە دەسمیەتی هیزەیل رووسیا دەێد.