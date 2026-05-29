ئۆکرانیا: فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان رووسی پەلامار کەشتییگ تورکی داگە

شەفەق نیوز - کیێڤ

هيز دەریایی ئۆکرانی، ئمڕوو جمعە، راگەیان کە فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان رووسی پەلامار کەشتییگ بارهەڵگر تورکی لە دەریای سييه داگە، کە بویە هووکار هیزگردن ئاگریگ و زەخمداربوین دوو کەس لە ئەندامەیل تاقمەگەی.

هیزە دەریاییەگە لەبان "تێلیگرام" نۊسان: لە مەوقەی شەو دوژمن فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان وەکار هاورد ئەرا پەلاماردان کەشتی بارهەڵگر (ئەی ئێن تی) کە لە یەکیگ لە بەندەرەیل ناوچەی ئۆدێسا وەرەو تورکیا کەشتیوانی کرد، و باریگ هەڵگردۊد.

وتیش: دوو لە ئەندامەیل زەخمدار تاقمەگە وەپەلە لەڕی بەلەمەیل سەروە هیز دەریایی ئۆکرانی هەڵگریانە، و بريانە ناوەندیگ پزیشکی.