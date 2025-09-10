ئۆکرانیا بینای حکومەت رووسیا لە شار بێلگۆرۆد تووپواران کەێد

شەفەق نیوز ـ کیێف

ڤیاتشیسلاف گلادکۆڤ، پارێزگاری بێلگۆرۆد ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا، فڕۆکە بیفرۆکەوانەیل ئۆکرانیا پەلامار بن بینای حکومەت هەرێم شارەگە دانە.

گلادکۆڤ لەبان کەناڵ "تلیگرام" نویسانیە: "بیلگورۆد رویوەروی گورزەیل فرۆکەی بیفرۆکەوانەیل سەر وەهێزە چەکدارەیل ئۆکرانیا بویە، وە شیوەی سەرەتایی هویچ زەخمداریگ توومارنەکریاس.

وتیش، "بینای حکومەت کەرت بیلگورۆد دوارە رویوەروی پەلامار درۆنەیل بوی، لە ئەنجام بویە مدوو تەقینەوەو و زەرەد رەسین وە شیشە و روی بیناگە".