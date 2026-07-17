ئیران ئامار قوربانییەیل گورزەیل ئەمریکا لە شەوەکی جومعە راگەیەنێد و بڕ گشتی لە 400 کوشیان و زەخمدار رەد کەێد

شەفەق نیوز - تاران

میدیا فەرمییەیل ئیرانی، ئمڕوو جمعە، خەوەردان لە کوشیان 8 کەس و زەخمداربۊن 20 کەس ترەک، وە مدوو ئەو پەلامارە ئاویی و ئاسمانییەیلە کە هیزەیل ئەمریکا دۊشەو

کردنە بان شۊنەیل جیاواز لەناو وڵاتەگە، هاوەخت وەگەرد بەرزەوبۊن تونی ئاڵوەزییە ئەمنییەیل لە ناوچەگە.

وەپای میدیا فەرمییەیل لە تاران، ئی ئامارە بڕ گشتی قوربانییەیل بومبواران ئەمریکی لە سەرەتای ئاڵۆزییەگە لە 22 حوزەیران/یۆنیۆی گوزەشتە تا شەوەکی پەنجشەممە-جمعە (17ی تەموز/یۆلیۆی ئیسە)، بەرزەو کەێد ئەرا 38 کوشیان و 400 زەخمدار.

ئی راگەیاننە لە وەختیگ تیەێد کە سەعاتەیل گوزەشتە ئاڵووزییگ سەربازی بیوینە لە ناوچەی کەنداو و خوەرهەڵات ناوڕاس وەخوەی دی؛ کە هیزەیل ئەمریکی شەپوولیگ نوو لە گورزەیل تون کردنە بان ژیرخان و شۊنەیل سەربازی لە باشوور ئیران، کە بۊە مدوو خاپوورکردن پیەڵەیل و فڕۆکەخانەیل گرنگ لە نزیک رێڕەوەیل جویلەی دەریایی ناودەوڵەتی.

لە وەرانوەر یە، تاران وەڵام دا وە هەڕەشەیگ راسەوخۆ کە لەناوی پەیمان دا وە وسانن هەناردەی نەفت و غاز لەڕی تەنگەی هورمز، هاوەخت وەگەرد راگەیانن سوپای پاسەوانەیل ئەرا ئامانجگردن بنکەی "تەنف" ئەمریکی لەبان سنوور سووریا.