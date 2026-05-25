ئیران ئامادەکردن سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی نوویگ راگەیەنێد

لیوا عەلی عەبدولڵاهی فەرماندەی بارەگای ناوەندی خاتەمەلئەنبیای ئیرانی، ئمڕوو دوشەممە، دووپات کرد کە وڵاتەگەی سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی نوویگ خەێدە کار وە ئامانج نواگیریکردن پەلامارە ئاسمانییەیل وە شیوەیگ کاریگەرتر.

عەبدولڵاهی، وەگورەی ئاژانس "مهر" ئیرانی وت: گشت توانایەیل سەربازیمان هێمان وەردەوامە.

هەم وت: رێڕەو پەرەپیداین ئامێرە سەربازییەیل وەردەوامە وەپای ئەوە کە وەگەرد داواکارییەیل سەردەمەگە گونجێد، و دیاری کرد کە وەرگری ئاسمانی ئیرانی ئاستیگ فرە خاستر لە وەرین پیشکەش کرد لە ماوەی جەنگ چەسپیای سێیەم.

یەیش لە وەختیگ تێد کە ئیسماعیل بەقایی قسەکەر وەزارەت دەیشت ئیرانی، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی، ئمڕوو، راگەیان کە ئیران ئیسە قسە لەباوەت دۆسیەی ئەتۆمی نیەکەێد، و فتراق خوەی خەێدە بان کۆتاییهاوردن جەنگەگە و رەسین وە خاسترین چارەسەرەیل وە شیوەیگ کە بەرژەوەنییەیل وڵاتەگە زامن بکەێد.

بەقایی وتیش: تاران وەخت وەڵامدان وەبان دوشمن هەڵوژێد هەر چۊ ئەوەگ وەرجە یە رۊدا، و گەرەنتی ئەرا پابەندبوین واشنتۆن وە پەیمانەیلی نییە، باوجی تاران گرنگی وە هەڕەشەیل نیەێد و هویر خەێدە بان زامنکردن بەرژەوەنییەیل خوەی.