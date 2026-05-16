ئیران ئاشکرای وەرگردن پەیامەیلیگ لە ئەمریکاو کەێد ئەرا وەردەوامبوین لە دانوسەنین

عەباس عەراقچی وەزیر دەیشت ئیران، رووژ شەممە، ئاشکرای وەرگردن پەیامەیلیگ لەلایەن ئەمریکییەیلەو کرد کە ئارەزوو خوەیان نیشان دەن ئەرا وەردەوامبوین لە دانوسەنین وە ئامانج رەسین وە رێککەفتنیگ ئاشتیانەی گشتگیر لە ناوچەگە.

عەراقچی لە لێدوانەیلیگ رووژنامەوانی وت: پەیامەیل دۊای وەڵام دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی هاتن، لەبان وەڵام ئیران، کە وە قەبووڵنەکریاگ باسی کرد، وتیش: ئومید خوازیمن ئاوەز و لۆژیک ئەرا کۆشک چەرمگ گلەو بخوەێد.

ئی لێدوان عەراقچییە لە وەڵام لێدوانیگ دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی هات، لە (10ی ئایار / مایۆ 2026)، کە لەناوی وت: وەڵام ئیرانی، لە باوەت پێشنیار ئەمریکی ئەرا کۆتاییهاوردن وە جەنگەگە وە هقچ شێوەیگ قەبووڵنەکریاگە.

ترەمپ، لە پۆستیگ لەبان سەکوو "تروث سۆشیاڵ" نویسان کە ئیرنگە ئەو وەڵامە خوەنیمەو کە لەلایەن ئەوانەگ وە (نوێنەرەیل) ئیران ناو نریەن دەرچگە، وە دڵم نییە، وە هیچ شیوەیگ قەبووڵنەکریاگە سوپاس ئەرا گرنگیدایندان وە ئی باوەتە.