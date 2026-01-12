ئیران ئاشکرا کەێد کە کەناڵەیل پەیوەندی وەرد واشینتۆن دیرن

شەفەق نيوز- تەهران

ئیسماعیل بەقائی قسەکەر وەزارەت دەیشت ئیران، ئمڕوو دووشەممە، ئاشکرا کرد کە کەناڵەیل پەیوەندی ناوەین عەباس عراقچی وەزیر دەیشت ئیران و ستیڤ ویتکۆف کلکریای ئەمریکا هەس.

بەقائی لە کۆنگرەی رووژنامەوانی هەفتانەی دووپات کرد لە پابەندبوین هەمیشەیی تەهران وە دیبلۆماسەت و دانوسەنین، و توومەتبار ئەمریکا کرد وە شکانن یاسایەیل ناودڵەتی وە سەروەری ڤەنزوێلا.

وتیش: ئی پێشێلکردنە وەهیچ شیوەیگ پاساو نیەکریەێد، ئاگاداری کرد کە دەسوەردان ئەمریکی ئیسرائیلی لەناو ئیران گاڵداین وەبان تونوتیژی و تیرۆر وەبان گەل ئیران دروس کەێد.

بەقائی باس رویداوەیل ئیسە ناو وڵاتەگە کرد کە جەنگ تیرۆریە و وەردەوامیە لە دوژمنایەتی ئەمریکی ئیسرائیلی، دووپاتیش کرد لە پشتگیریکردن ئیران لە سەروەری لوبنان و سەروەخوەیی و یەکێتی زەویەیلی.

لە کۆتایی دووپات کرد لە رەتکردن تەهران لە هەر کردەوەیگ وەرانوەر ئاسایش دەوڵەتەیل ناوچەگە.

وەرجەیە، عەباس عراقچی وەزیر دەیشت ئیران وت: ئەوەک ئیرنگە وڵاتەگە وەخوەی دوینێد خوەینشاندان نییە، وەلێ جەنگیگ تیرۆریە وەبان ئیران، دووپاتیش کرد کە رەوش ناو وڵات هاژیر کۆنتڕوڵ تەواوەتی.