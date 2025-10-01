ئیران یاسای نوویگ وەرانوەر سیخوڕەیل دەرکەێد

شەفەق نيوز- تەهران

هادی تەحان نەزیف قسەکەر "ئەنجومەن مقیەتیکردن دەستوور" لە ئيران، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە پرۆسەی سەختەوکردن سزادان سخوڕی، و لیست رێکخستن درۆنەیل نا سەربازی، بویە یاسا.

نەزیف وتیش: رەزامەنی لەبان پلان سەختەوکردن سزادان سیخوڕی و هاوکاریکردن وەرد قەوارەی سەهیۆنی و دەوڵەتەیل دوژمن دژوە ئاسایش نەتەوەیی و بەرژەوەنیەیل نیشتمانی وەگەرد پرۆسەی رێکخستن درۆنەیل مەدەنی کریا.

دیاری کرد کە ئی دوو بڕیارە کە نادیاری و گیچەڵ وەرین لەڕویی بوین، وە شکانن ئەحکام شەریعەتی ئیسلامی و بنەمایەیل دەستوور توومار نەکریاوین، تا دویای چاکسازی لەباتی لە پەرلەمان و دووارەنووڕین لە ئەنجومەن مقیەتیکردن دەستوور.

وتیش: لەبان ئەوە، ئی دوو بڕیارە کەفتنە جیوەجی کردن، کە لە ئەنجومەن شورای ئیسلامی (پەرلەمان) لە ماوەی جەنگ دوانزە رووژەگە بڕیاریان دریا، و لەلایەن سەرۆک ئەنجومەن ئاگادار سەرۆک کۆمار وەپییان کریا.