ئیران کارمەنیگ وەرین لەسێدارە دەێد دۊای تاوانبارکردنی وە سیخوڕیکردن ئەرا مووساد
شەفەق نيوز- تاران
ئاژانس "میزان" سەروە دەسەڵات دادوەری ئیرانی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان لە جیوەجیکردن فەرمان لەسێدارەداین لەبان مەهدی فەرید، دۊای تاوانبارکردنی وە سیخوڕیکردن ئەرا دەزگای مووساد ئیسرائیلی و دزەپیکردن زانیارییەیلیگ کە باسی وە "ناسک"کرد.
ئاژانسەگە وتیش: فەرید پۆستیگ لە یەکەی وەرگری شارستانی لەناو "ریخریاییگ ناسک" وەڕیەو بردیاد، و پێگەی فەرمانبەری خوەی وەکار هاوردگە ئەرا دەسکەفتن زانیارییەیل و کارکردنیان ئەرا هەواڵگری ئیسرائیلی.
دووپاتیش کرد کە فەرمانەگە لە دادگای شۆڕش لە تاران دەرچگە، و پەسەنکردن لەبانی لەلایەن دادگای باڵاوە جیوەجی کریا وەرجە جیوەجیکردنی دۊای تەواوکردن ریکارەیل یاسایی.