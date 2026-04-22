ئیران کارمەنیگ وەرین لەسێدارە دەێد دۊای تاوانبارکردنی وە سیخوڕیکردن ئەرا مووساد

ئیران کارمەنیگ وەرین لەسێدارە دەێد دۊای تاوانبارکردنی وە سیخوڕیکردن ئەرا مووساد
2026-04-22T12:38:20+00:00

شەفەق نيوز- تاران 

ئاژانس "میزان" سەروە دەسەڵات دادوەری ئیرانی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان لە جیوەجیکردن فەرمان لەسێدارەداین لەبان مەهدی فەرید، دۊای تاوانبارکردنی وە سیخوڕیکردن ئەرا دەزگای مووساد ئیسرائیلی و دزەپیکردن زانیارییەیلیگ کە باسی وە "ناسک"کرد.

 ئاژانسەگە وتیش: فەرید پۆستیگ لە یەکەی وەرگری شارستانی لەناو "ریخریاییگ ناسک" وەڕیەو بردیاد، و پێگەی فەرمانبەری خوەی وەکار هاوردگە ئەرا دەسکەفتن زانیارییەیل و کارکردنیان ئەرا هەواڵگری ئیسرائیلی.

 دووپاتیش کرد کە فەرمانەگە لە دادگای شۆڕش لە تاران دەرچگە، و پەسەنکردن لەبانی لەلایەن دادگای باڵاوە جیوەجی کریا وەرجە جیوەجیکردنی دۊای تەواوکردن ریکارەیل یاسایی.

