رانندەیگ لە باکوور ئیران چەوی چوودە خەو و پاسیگ وە 32 سوارەو پلنێد

شەفەق نيوز- تەهران

پارێزگار شار فيروزكوه ئیرانی، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە پلیان پاسیگ نەفەر هەڵگر لەبان ری دماوند فيروزكوه، وتیش: رویداوەگە بویە مدوو کوشیان چوار کەس و زەخمداری 13 کەس.

زمانی نجاد، ئەرا میدیایەیل راگەیانن وت: ئەو پاسە کە نیمەی شەو لە قەزوینەو کەفتەڕی وەرەو مەیدان ئەرجەنتین لە تەهران، ئیجا وەرەو سوادكوه لە پارێزگای مازندران، لە ناوچەی سەید ئاباد تویش رویداوەگە هات.

دیاری کرد کە مدوو رویداوەگە ئەوە بویە کە رانندەگە چەوی چوێدە خەو.

زمانی نجاد وتیش: پاسەگە 32 نەفەر هەڵگردوێد، کە چواریان گیانیان لەدەسدان، و 13 زەخمدار ئەرا خەسەخانە بریان، چوار لەلییان زەخمەیلیان سەختە، وە کۆپتەر هەڵگریانە، و فرەی زەخمدارەیل تەندروسییان جیگیرە.

دیاری کرد کە وەڵامدان تیمەیل رزگارکردن و پولیس و فریاکەفتن و مانگ سوور و وەرگری شارستانی زویوەزی بوی، کە لە ماوەی کەمتر لە 40 خولەک رەسینە هانایان، دووپاتیش کرد کە ناوچەگە ئەرا سروشت خوەی گلەو خوارد.