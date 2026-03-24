‏پەراشەیل مووشەک ٧ کڕ کارەبا لە کوێت پەکخستن

‏وەزارەت کارەبا و ئاو و وزەی نوووبوی لە دەوڵەت کوێت، ئمڕوو سێشەممە، ڕایگەیان هەفت کڕ هوایی ئەرا گواستنەوەی تەزووی کارەبا لە چەن ناوچەیگ وڵاتەگە لە کار کەفتنە. ئییەیش وە مدوو ئەو زەردەیلە کە لە ئەنجام کەفتنە خوار پەراشەیل مووشەک و چالاکییەیل وەرگری ئاسمانی وڵاتەگە وەرکەفتنە.

‏وەزارەتەگە لە بەیانییەیگ وت: "لە کار کەفتن ئی حەفت کڕە بویە هووکار بڕیان بەشیگ لە کارەبای چەن ناوچەیگ لە کوێت، و ئێسەیش تیمەیل پەیوەندیدار خەریک کارن ئەرا گلەودان تەزووی کارەبا لە کەمترین وەخت".

‏ وتیش: "تیمەیل تەکنیکی تایبەتمەن، هەر کە ناوچەیلە لە لایەن لایەنە ئەمنییەیلەو ئەمین کریان، دەس وە کار بوین ئەرا مەزەنەیل زەردەیل و چاککردن کڕەیل وە پای بەرزترین پێوەرەیل ئەمنی و بیوەیی. تیمەیل فریاکەفتنیش 24 سەعاتە ئامادەن ئەرا جواوداین هەر رووداویگ لە تووڕ کارەبا و دەسەوەرکردن وەردەوامی خزمەتگوزارییەگە".

‏لە سەعاتەیل سەرەتای ئمروو سێشەممە، سوپای کوێت راگەیان سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی توەنستنە چەن مووشەک و فڕۆکەی بیفڕۆکەوان بگرن و لەناوی بیەن.

