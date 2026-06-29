دەوحە لە چەن رووژیگ ئایندە میوانداری دانوسەنین هونەری لەناوەین واشنتۆن و تاران کەێد

شەفەق نیوز - دەوحە

سەرچەوەیگ ئاگادار لەبان گفتوگۆیل لەناوەین واشنتۆن و تاران، ئمڕوو دوشەممە، خەوەرداد، کە تیمەیل هونەری لە ئیران و ویلایەتە یەکگرتگەیل لە پایتەخت قەتەری دەوحە لە ماوەی رووژەیل ئایندە گردەو بوون، ئەرا باسکردن میکانیزمەیل جیوەجیکردن یاداشت لەیەکفامستن واژووکریاگ لەناوەین هەردوگ لایەنەگە.

سەرچەوەگە، وەپای ئاژانس "رۆیتەرز"، وت، کە تیمەیل هونەری ئەرکدار کریانە وە شۊنگیری جیوەجیکردن بڕگەیل یاداشت لەیەکفامستن، و دیاری کرد کە ناوجیکەرەیل کەناڵەیل پەیوەندی تایبەت دروس کردنە ئەرا کۆنترۆڵکردن هەر رویداویگ ئەگەری و کەمەوکردن ئاڵووزییەیل لەناوەین هەردوگ لایەنەگە.

وتیش کە گفتوگۆ هونەرییەیل لە ماوەی گام هاتگ وەردەوام بوون، لە چوارچیوەی شۊنگیری جیوەجیکردن لەیەکفامستن و کارکردن لەبان چارەسەرکردن هەر کێشەیگ کە هاتێ لە وەخت جیوەجیکردنیان دیار بەێد.

واشنتۆن و تاران رێک کەفتن لەبان وسانن گورزەیل لەناوەینیان، وەپای ئەوەگ وەرپرسەیل ئەمریکی، ئیوارەی دۊکە یەکشەممە خەوەردان.

ماڵپەڕ "ئەکسیۆس" لە زوان وەرپرسەیل ئەمریکییەو وت کە گردەوبوینیگ ئەمریکی ئیرانی لە پایتەخت قەتەری دەوحە رووژ سێشەممەی ئایندە وەڕیەو چوود، کە رووشنایی خەێدە بان چارەسەرکردن قەیران تەنگەی هورمز.