دەنگ تەقینەوە لە تەهران ژنەفیا و زەخمداری وە گورزەیل ئیران لە دوبەی
شەفەق نیوزـ تەهران /دوبەی
دەنگ تەقینەوەیلیگ یەک لەدویای یەک، ئیوارەی ئمڕوو شەممە، لە تەهران پایتەخت ئیران ژنەفیا لە هەمان وەخت لەناوچەی نەخلە جمێرا لە دوبەی لە ئیمارات زەخمداری بوی وە مدوو پارچە وەجیماگەیل مووشەکەیل ئیران.
ئاژانس ئیرنای ئیرانی لە خەوەریگ راگەیان "وەرجەچەن دەقەیل کەمیگ دەنگ تەقینەوەیلیگ لە ناوچەیل تەهران ژنەفیاس، هاتێ دویکەڵ خەسیگ بوینرێد کە لە ئەنجام تەقینەوەیل لەناوڕاس شارەگە بەرزەوبویە".
ئاژانسەگە ئاشکرایکرد، "زانیاری سەرەتایەیل دیاریکەن تەقینەوەیل لە دوو ناوچەی پایتەخت بویە".
لە ئیمارات، وینەیلیگ بڵاوبویە کە بلویزەی ئاگر و بەرزەوبوین دویکەڵ خەسیگ لە نەخیلە جمێرای دوبەی نیشان دەێد وە مدوو پارچە وەجیماگەیل مووشەکەیل ئیران کە وەرگیری ئاسمانی ئیمارات رویوەڕوی بویە.
سەرچەوەیل ناوخوەیی دیاریکرد بڕیگ رەخمداری بوین هەس وە مدوو وەخوارکەفتن پارچەیل وەجیماگ مووشەکی.