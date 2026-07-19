دەنگ تەقینەوەیگ لە ئابادان باشوور خوەرئاوای ئیران ژنەفیا
شەفەق نیوز ـ تەهران
تەلەفزیۆن فەرمی ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا دەنگ تەقینەوە لە شار ئابادان لە پارێزگای خوزستان باشوور خوەرئاوای وڵاتەگە ژنەفیاس.
سوپای ئیران ئاگادارکردن دا، سوو دووشەممە، دەسکەێدە کارەیل دەسنیشانکردن و لەناوبردن بۆمبەیل نەتەقیاگ لەبان بەرزایەیل مەسعودیە و مسکەر ئابان لە تەهران، دڵنیایی دا جی نیگەرانی نییە لەوەخت ژنەفتن دەنگ تەقینەوە.
لە وەخت گوزەشتەیل ئمڕوو، سووپای پاسداران ئیران وەخوارکەفتن درۆنیگ ئەمریکی لە جویر MQ9 راگەیان لە پارێزگای بوشەهر باشوور ئیران.
جەنگ ناوەین ئیران و وڵاتەیەکگرتگەیل رەسیەس ئەرا قۆناغ نوویگ وەگەرد وەردەوامبوین گورزەیل ئەرا هەشتەم رووژ وەبان یەک، و تەهران پویچەڵبوین پابەنبوین وە یاداشتنامەی لەیەکفامستن راگەیان، واشتنتۆن جواودا ئیمە گرنگی وەپی نیەدەین.