‏دەنگ تەقینەوەیگ لە ئابادان باشوور خوەرئاوای ئیران ژنەفیا

شەفەق نیوز ـ تەهران

‏تەلەفزیۆن فەرمی ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا دەنگ تەقینەوە لە شار ئابادان لە پارێزگای خوزستان باشوور خوەرئاوای وڵاتەگە ژنەفیاس.

‏سوپای ئیران ئاگادارکردن دا، سوو دووشەممە، دەسکەێدە کارەیل دەسنیشانکردن و لەناوبردن بۆمبەیل نەتەقیاگ لەبان بەرزایەیل مەسعودیە و مسکەر ئابان لە تەهران، دڵنیایی دا جی نیگەرانی نییە لەوەخت ژنەفتن دەنگ تەقینەوە.

‏لە وەخت گوزەشتەیل ئمڕوو، سووپای پاسداران ئیران وەخوارکەفتن درۆنیگ ئەمریکی لە جویر MQ9 راگەیان لە پارێزگای بوشەهر باشوور ئیران.

‏جەنگ ناوەین ئیران و وڵاتەیەکگرتگەیل رەسیەس ئەرا قۆناغ نوویگ وەگەرد وەردەوامبوین گورزەیل ئەرا هەشتەم رووژ وەبان یەک، و تەهران پویچەڵبوین پابەنبوین وە یاداشتنامەی لەیەکفامستن راگەیان، واشتنتۆن جواودا ئیمە گرنگی وەپی نیەدەین.

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