‏دۆناڵد ترامپ دوو هەزار دۆلار دەێد وە هاوڵاتیەیل ئەمریکی

2025-11-10T10:06:33+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏‌دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا راگەیان، بڕ دوو هەزار دۆلار وە هەر هاوڵاتییگ ئەمریکی دەێد.

‏دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا لە پۆستیگ کە لە تووڕ کۆمەڵایەتیی تروس سۆشیال بڵاویکردیە رایگەیان، لە قازانج زیایکردن باج گومرگ بڕ دوو هەزار دۆلار وە هاوڵاتییەیل وڵاتەگەم دەم.

‏ئاشکراشیکرد، پارەگە ئەو کەسەیلە نیەگردەو کە داهات فرەیگ دیرێد.

‏ ئیە یەکەمجار نییە  دۆناڵد ترەمپ بڕیار بەخشین پارەی کاش وە هاوڵاتییەیل وڵاتەگەی دەێد، بەڵام هویچ جاریگ جیوەجینەکردیە.

