دۆناڵد ترامپ دوو هەزار دۆلار دەێد وە هاوڵاتیەیل ئەمریکی
2025-11-10T10:06:33+00:00
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا راگەیان، بڕ دوو هەزار دۆلار وە هەر هاوڵاتییگ ئەمریکی دەێد.
دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا لە پۆستیگ کە لە تووڕ کۆمەڵایەتیی تروس سۆشیال بڵاویکردیە رایگەیان، لە قازانج زیایکردن باج گومرگ بڕ دوو هەزار دۆلار وە هاوڵاتییەیل وڵاتەگەم دەم.
ئاشکراشیکرد، پارەگە ئەو کەسەیلە نیەگردەو کە داهات فرەیگ دیرێد.
ئیە یەکەمجار نییە دۆناڵد ترەمپ بڕیار بەخشین پارەی کاش وە هاوڵاتییەیل وڵاتەگەی دەێد، بەڵام هویچ جاریگ جیوەجینەکردیە.