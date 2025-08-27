دۆناڵد ترامپ داوای گلەوداین سزای لە سێدارەداین کەێد

شەفەق نیوز ـ واشنتۆن

سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترامپ راگەیان وە نیازە داوای زینگ کردن سزای لەسێدارەداین لە واشنتۆن بکەێد ئەرا ئەو کەسەیلە کەسیگ ترەک کوشن.

دۆناڵد ترامپ لە گردەوبوین وەرد ئیدارەی کۆشک چەرمگ راگەیان، "زینگ کردن سزای لەسێدارەداین دەسمیەتیدەربوود لە کەمکردن تاوان لە واشینتۆن، وەی مدووەس داوای زینگکردنی کەێد ئەرا ئەو کەسەیلە کەسیگ ترەک کوشن.

لە ساڵ 1981 ەو سزای لەسێدارەداین لە واشینتۆن پایتەخت ئەمریکا رەدکریاس، و لە ساڵ 1992 دویای ئەوەگ یاریدەدریگ پەرلەمان، کۆنگرێس داوای کارکردن وە سزاگە لە ویلایەتەگە کرد، بەڵام وەلایەن دوو لەبان سێی دانشتگەیل رەدکریا.‏