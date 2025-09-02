دیمەشق میوانداری دانوسەنین سوری - كوردی کەێد

شەفەق نيوز- دیمەشق

میدیایەیل عەربی، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرای دیدارەیلیگ مرد ناوەین ئەسعەد شەیبانی وەزیر دەیشت لە حکومەت سوریا و ئیلهام ئەحمەد خانمە وەرپرس پەیوەندییەیل دەرەکی لە ئیدارەی سەروەخوەیی باکوور خوەرهەڵات سوریا لە دیمەشق کرد، و دووپات لە گرنگی مقیەتیکردن ریڕەوی ئاشتیانەی دانوسەنین ناوەین دوو لایەن.

وەگورەی میدیایل، باسکردنیان دووپات لە دویرکەفتن لە تەقەلایەیل هەڵسیان رویوەڕویبوین سەربازی، و چارەسەرکردن ئەو دەسدرویژیەیلە لەبان کڕ ناوەینیان لە باکوور خوەرهەڵات وڵات، وەگەرد گرنگی وازهاوردن لە وتار گاڵداین کە هەڕەشەی دەرفەتەیل دانوسەنین دەن.

هەردوگ لایەن رێککەفتن لەبان قەمچکردن لاپەڕەی گردەوبوین دویایین پاریس، کە مشتومڕ فراوانیگ دروس کرد، و دووپاتکردن لەوە کە گردەوبوینەیل هاتگ بایەسە یا لە دیمەشق وەڕیەو بچوود، یا لە ناوچەیل هیزەیل هەسەدە یا ریقە، کە شەرعیەتیگ ناوخوەیی و پاڵپشتیکردنیگ ناوخوەیی وەو کارە دەێد.

زانیاریەیل نشان کەن کە فشار ئەمریکی و فەرەنسی لەبان هەسەدە هەس تا وە رێککەفتن وەرد دیمەشقەو بچوود، وەرانوەر فشار تورکیا لەبان حکومەت سوریا تا واز لە دانوسەنین بارێد و رەی وەرەو چارەسەری سەربازی بکەێد، و ئی فشارەیلە رکابەری ناودڵەتی و هەرێمی نشان دەن ئەرا کیشان وینەی روخسارەیل یەکلاییکردن لە باکوور خوەرهەڵات.

ئی گردەوبوینەیل دویاییە وتن ئەرا زەمینەسازی تیەێد ئەرا٩لاورۆن ریگریەیل لەناوی دانیشتن پەنجەم ئەرا دانوسەنین کە شایەت ئەحمەد شەرع سەرۆک حکومەت وەختانە و مەزڵوم عەبدی فەرماندەی هیزەیل هەسەدە ئامادەی بوون، کە بوونە گامیگ ئەرا بەرزکردن ئاست نوێنەرایەتیکردن سیاسی و سەربازی هەردوگ لایەن.