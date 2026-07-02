‏دیمەشق: ئامار تەقینەوەگەی نزیک قەسر عەدلی رەسیە 15 مردن و زەخمدار

شەفەق نیوز ـ دیمەشق

‏وەڕێوەبەر فریاکەفتن سوریا، ئەحمەد ئەلبکوور، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان 4 مردن و 11 زەخمداری توومارکردنە وە مدوو ئەو تەقینەوە کە لەناو قاوەخانەیگ لە نزیک قەسر عەدلی لە جادەی نەسر شار دیمەشق رویدا.

‏بکور وەپای ئاژانس خەوەریەیل سوریا وت: تیمەیل فریاکەفتن 14 پسای ئەرا خەستەخانەی ئەلموجتەهد بردن، لەناویان 4 مردن و 10 زەخمداری جیاوازە و رخدارە، کە زەخمدارەیل ئەرا خەستەخانەی مانگ سوور کلکریانە.

‏تەقینەوەیگ لە قاوەخانەیگ لە نزیک قە قەسر عەدلی لە جادەی نەسر ناوڕاس دیمەشق رویدا، قوربانی و زەرەد مادی رەسان، تا ئیسە هووکارەگەی نەزانیاس.

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