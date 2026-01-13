دیپلۆماتکارەیل باڵا گاڵ ترەمپ دەن ئەرا ری دیپلۆماسی وەرد ئیران

شەفەق نيوز- واشینتۆن

رووژنامەی "وۆل ستريت جوڕناڵ"، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا کە بەشیگ لە دیپلۆماتکارەیل باڵا لە ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، لە نوایان جیگر سەرۆک جيه. دی. ڤانس، گاڵ ترەمپ دەن تاقی ریڕەوی دیبلۆماسی بکەێد وەرجە جیوەجیکردن پەلامارەیل وەبان ئیران.

رووژنامەگە لە زوان وەرپرسەیل ئەمریکی وت: ماڵ چەرمگ نووڕید وە داوای ئیران ئەرا چگن وەرەو دانوسەنین لەباوەت بەرنامەی ئەتۆمی، وەلێ دیارە ترەمپ کار ئەرا مووڵەت کاریگ سەربازی وەبان ئیران کەێد.

قسەکەر وەناو ڤانس وت: راپۆرتەیل رووزنامەگە هویرد نیین.

ويليام مارتن، وەڕیەوبەر پەیوەندییەیل جیگر سەرۆک وت: ڤانس جیگر سەرۆک و رۆبیۆ وەزیر دەیشت وەیەکەو چەن رییگ پیشکەش کەن لەناوەین ریڕەوی دیبلۆماسی و ئۆپراسیۆنەیل سەربازی.

راپۆرتەیل نشان دەن کە بڕیارە ئمڕوو سێشەممە، ترەمپ چەن شیوە و رییگ وەربگرێد.