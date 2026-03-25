‏دیپلۆماتکاریگ ئیران: ئەوەگ روی دەێد زەمینەسازییە ئەرا دیالۆگ نەک دانوسەنین وەرد ئەمریکا

‏شەفەق نیوز/ ئیسلام ئاباد

‏باڵیۆز ئیران لە پاکستان، ئەمیر موقەدەم، ئمڕوو چوارشەممە، دووپاتکرد وڵاتەگەی هویچ جویرە دانوسەنینیگ وەرد وڵاتەیەکگرتگەیل ئەمریکا ئەنجام نەیاس، نە شیوەی راستەوخوەی نەیش وە ناراستوەخوەی، دیاریکرد جموجویلەیل تەنیا ئامانجیان زەمینە خوەشکردنە ئەرا دەسوەپیکردن گفتوگۆ.

‏ ئاژانس خەوەری "ئێرنا"ی ئیرانی لە زوان موقەدەم بڵاو کرد کە وت: "ئیمەیش ئێ هویردەکاریەیلە میدیایەیل ژنەفتیمنە، باوجی وەپای زانیارییەیل من و وەپێچەوانەی قسەیل تڕەمپ، تا ئیسە هویچ دانوسەنین لە ناوەن هەردوگ وڵات ئەنجام نەیریاس، چ وە راستەوخوەی یا ناڕاستەوخوەی".

‏وتیش، تەقەلایەیل وەردەوامە وەلایەن بڕیگ وڵات "وەو مانا نییە دانوسەنین لەناوەین ئیران و ئەمریکا هەس، بەڵکم تەقەلای زەمینە خوەشکردنە ئەرا گفتوگۆ" وەپای هەمان ئاژانس.

‏ئی قسەیلە لە وەختیگ تێد کە راپۆرتەیل میدیایی خوەرئاوا، لەوانە ماڵپەڕ "ئەکسیۆس" و تووڕ "سی ئێن ئێن" دیاریکردن، ئیران وە ناوەندگیرەیل ناوچەگە راگەیاندیە متمانە وە پێشنیارەیل دۆناڵد تڕەمپ ئەرا دانوسەنین نەیرێد، و لەو باوەڕەن جویلەیل سەربازی ئەمریکا گومانەیل جددی بوین دەسپیشخەریەگە زیاتر کردیە.

