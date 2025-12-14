دۆلار نزیکەو بوود لە 130 هەزار تومان.. پویل ئیرانی شمارەی پەیمانەیی توومارکەێد
شەفەق نیوز ـ بەغدا/تەهران
لە چوارچمگ قەیران ئابووری تونیگ، نرخ پویلەیل بیانی بەرزەوبوین پەیمانەییگ توومارکردنە لە بازارەی ئیران، نرخ دۆلار ئەمریکی 128 هەزار تومان رەدکرد.
پێگەی ئەلکترۆنی تایوەت وە وەدویاچگن نرخ پویل ئیرانی، ئمڕوو یەکشەممە 14 (كانون یەکەم)، راگەیان نرخ هەر یەک دۆلار ئەمریکی بەرزەوبویە ئەرا زیاتر لە 128.600 تومان، یۆرۆ ئەرا زیاتر لە 151,040 أ توومەن، جنیەی ئیستەرلینی زیاتر لە 171,960 تومەن.
لە ماوەی چەن هەفتەی گوزەشتە بازاڕ ئیران شەپولیگ پلەپلە بەرزەوبوین نرخ پویل و تەڵا وەخوەی دی، وەرد توومارکردن شمارەی پەیمانەیی یەک لەدویای یەک کە ری نوویگ وازکردن لە بەرزەوبوین نرخەگەی.
بەرزاوبین نرخ دۆلار لە ئیران هاوەختە وەرد زیایبوین نرخ بانزین، و کە لە شەوەکی رووژ شەممە 13 دیسەمبەر پلان سیانی نرخ بەنزین لە گشت ئیران چگە جیوەجیکردن.