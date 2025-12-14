‏دۆلار نزیکەو بوود لە 130 هەزار تومان.. پویل ئیرانی شمارەی پەیمانەیی توومارکەێد

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا/تەهران

‏لە چوارچمگ قەیران ئابووری تونیگ، نرخ پویلەیل بیانی بەرزەوبوین پەیمانەییگ توومارکردنە لە بازارەی ئیران، نرخ دۆلار ئەمریکی 128 هەزار تومان رەدکرد.

‏پێگەی ئەلکترۆنی تایوەت وە وەدویاچگن نرخ پویل ئیرانی، ئمڕوو یەکشەممە 14 (كانون یەکەم)، راگەیان نرخ هەر یەک دۆلار ئەمریکی بەرزەوبویە ئەرا زیاتر لە 128.600 تومان، یۆرۆ ئەرا زیاتر لە 151,040 أ توومەن، جنیەی ئیستەرلینی زیاتر لە 171,960 تومەن.

‏لە ماوەی چەن هەفتەی گوزەشتە بازاڕ ئیران شەپولیگ پلەپلە بەرزەوبوین نرخ پویل و تەڵا وەخوەی دی، وەرد توومارکردن شمارەی پەیمانەیی یەک لەدویای یەک کە ری نوویگ وازکردن لە بەرزەوبوین نرخەگەی.

‏بەرزاوبین نرخ دۆلار لە ئیران هاوەختە وەرد زیایبوین نرخ بانزین، و کە لە شەوەکی رووژ شەممە 13 دیسەمبەر پلان سیانی نرخ بەنزین لە گشت ئیران چگە جیوەجیکردن.

