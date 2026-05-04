دۆلار لە 200 هەزار تمەن نزیکەو بوود دۊای بڕیار ترەمپ

نرخ دۆلار ئەمریکی لە بازاڕ ئازاد ئیرانی، ئمڕوو دوشەممە، لە وەربەس 200 هەزار تمەن نزیکەو بوی، لە یەکیگ لە سەختترین شەپوولەیل داوەزیان دراو ئیرانی، لەناو نیگەرانی زیایبۊ لە فراوانبوین گرژی لە گەروو هورمز دۊای راگەیانن دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی ئەرا جویلەی نوویگ لەبارەی ئەو کەشتییەیلە کە لەوەرە گیر خواردنە.

داتایەیل سەکوویەیل چەودیاریکردن نرخەیل نشان دان و کە نرخ فرووشتن دۆلار رەسیەسە نزیکەی 190,900 تمەن، وەگەرد رویکردن بەرزەوبۊن ئاشکرا، کاریگ کە چەوەڕیکردنەیل پته‌و کرد وە ئەگەر رەسین وە ئاست 200 هەزار تمەن ئەگەر فشارە سیاسی و ئەمنییەیل وەردەوام بوون.

ئی بەرزەوبوینە وەگەرد راگەیانن ترەمپ تیەێد کە وت: ویلایەتە یەکگرتگەیل، شەوەکی دووشەممە، دەس کەێدە دەسمیەتیدان ئەو کەشتییەیلە کە لە گەروو هورمز گیر خواردنە و رینماییکردنیان ئەرا دەرچگن لە رێڕەوە ئاوییەگە.