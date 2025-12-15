دۆلار لە 13 هەزار تومان رەد کەێد.. پویل ئیرانی وەردەوامە لە داوەزیان

شەفەق نيوز- تەهران

نرخ دراوەیل وەرانوەر تومان ئیرانی وەردەوامە لە بەرزەوبوین، کە دۆلار ئەمریکی، ئمڕوو دووشەممە. زیاتر 130 هەزار تومان توومار کرد.

سایتەیل ئەلیکترۆنی وەشوینکەفتن نرخ دراوەیل لە ئیران وت: ئمڕوو دووشەممە 15ی كانون یەکەم، نرخ دۆلار ئەرا 131700 هەزار تومان بەرزەو بوی، و یۆرۆ ئەرا زیاتر لە 154 هەزار تومان، و جنێه ئەستەرلینی ئەرا زیاتر لە 175 هەزار تومان.

بازاڕەیل ئیرانر لە هەفتەیل گوزەشتە، بەرزەوبوین نرخ دراوەیل و تەڵا وەخوەیان دین، وەگەرد توومارکردن شمارەیل پەیمانەیی لەبانیەک، کە ری نوویگ ئەرا بەرزەوبوین نرخەیل واز کرد.

عەلی مەدەنی زادە وەزیر ئابووری و دارایی ئیران لەبان ئی بەرزەوبوین گەورە لە نرخ دۆلار وت: لە سای جەنگ، زەرد وە سەدان ھەزار لە ملیارا تومان دریا، کە ئایا چەوەڕی داوەزیان دۆلار کەین؟ وەختیگ وڵاتەگە تویش پەلاماریگ بیوینە تیەێد؟.

وتیش: چەوەڕی کەین پەنام مەوقەی جەنگ بەرزەو نەوود؟ ئەگەر وەیجویرە نەوود بایەسە سەرسام بوین.

بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە ئیران وەگەرد گرانی نرخ بەنزین هات، کە پلان بەنزین سێیانی ئەرا نرخەیل لە شەوەکی رووژ شەممە 13ی كانون یەکەم لە گشت ئیران دەسوە کرد.

پارەکە نرخ خوەراک لە ئیران وەڕیژەی زیاتر لە 66 لەسەد بەرزەو بوی.