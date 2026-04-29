دۆلار لە ئیران باز دەێد و نزیکەو بوود لە 180 هەزار تمەن

نرخ دراوە بیگانەیل لە بازاڕ ئازاد لە ئیران،ئمڕوو چوارشەممە، بەرزەوبوینیگ تون وەخوەی دی، لە سای قۊلەوبوین قەیران ئابووری و وەردەوامبوین گەمارۆ دەریاییە تاسنەیل ئەرا بەندەرەیلی، کە نرخ دۆلار ئەمریکی لە وەربەس 180 هەزار تمەن رەد کرد، وە توومارکردن زیایبوینیگ کە نزیکەی 8 لە سەدە لە وەراورد وە رووژ گوزەشتە.

ئی بازداینە لە وەختیگ تیەێد کە بسینەیل و چەودیارەیل پەیوەندی دەن لەناوەین داوەزیان تمەن و نووبوین نیگەرانی لە دەرئەنجامەیل جەنگ، و تایبەت وەگەرد قسەکردن لەبان شکست وسانن تەقەکردن و ئەگەر گلەوخواردن رۊوەڕۊبوینەوە سەربازییەیلە، کاریگ کە وەگەرد خوەی هیاێد کەسەیل و کۆمپانیایل خوازین لەبان دۆلار و زەڕ ئەرا مقیەتبوین لە رمیان زیاتر.

ونرخ سەنین و فرووشتن لە ئیران هەژمار کریەێد وە یەکیگ لە ناسکترین نیشاندەرەیل وەرانوەر وە قەیرانە سیاسی و ئەمنییەیل، کە فرەی وەختەیل هەر گرژییگ دەیشتەکی یا تونکردنیگ ئەرا سزایەیل وەزوی رەنگ دەێدەو لەبان بازاڕ ئازاد، وەرجە ئەوەگ کارگەرییەی بڕەسێدە نرخ کاڵا هاوردەکریاگەیل و زەڕ و خەرجەیل ژیان.