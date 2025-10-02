دۆلار ئەرا بان 117 هەزار توومان بەرزەوبوود لە ئیران

شەفەق نیوز ـ تەهران

نرخ دۆلار ئەمریکی لە بازاڕ ئازاد ئیران، ئمڕوو پەنجشەممە، رەسیە نزیکەی 117,200 تومان، وە زیایبوین نزیکەی 1,300 تومەن بەراورد وە دویەکە ئیوارە.

بازرگانەیل ئوشن زیایبوین خواست لەبان پویل رەق وە مدوو چەن هووکاریگە، دیارترینیان رخداری تونکردن سزایەیل ئەمریکا و کاراکردن سزایەیل ئەوروپا و نەبوین چارەی ئەرا قەیرانەیل نەختینەیی دەرەکی و بەرزەوبوین هەڵئاوسانەیل کە بوودە مدوو کەمەوبوین توان سەنین پویل ناوخوەیی.

ماوەی چەن ساڵیگە ئیران وە وەرداوامی پەستان ئابووری وە خوەی دوینێد وە مدوو سزایەیل ئەمریکا، و تایوەت وەبان هەناردەیل نەفت و کلکردن پویل، هەمیش بویەسە مدوو گرانبوین نرخ شمەکەیل بنەڕەتی جەهانی سەختەوبوین بارودۆخ زندگی ناو وڵاتگە.