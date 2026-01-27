‏دۆلار تەیمانەی ١٥٠ هەزار تمەن ئیرانی شکان

‏شەفەق نیوز - تەهران

‏ئمڕوو سێشەممە، نرخ تمەن ئیرانی لە مامەڵەیل نافەرمی داوەزیان وەرچەویگ وەخوەی دی وەجویریگ وەپای ئەو داتایەیلە لەناوەین مامەڵەکارەیل بڵاوکریاس نرخ یەک دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٥٠,٢٠٠ تومەن.

‏داوەزیان نرخ پویل ئیران هاوکاتە وەرد بەرزەوبوین گرژیەیل ناوەین تاران و واشنتۆن لە هەفتەی وەرین، یەیش وەرد دەرکەفتن نیشانەیل ئامادەباشی سەربازی ئەمریکا لە ناوچەگە، وەتایبەت دویای رەسین گرووپ کەشتیی فڕۆکەهەڵگر "ئەبراهام لینکۆڵن" ئەرا خوەرهەڵات ناوڕاس.

‏وەشیوەی گشتی داوەزینەگە لە ئەنجام فیشار سزایەیل و لەرزین متمانەی مامەڵەکارەیل وە پویل ئیرانی تێد، کە لە ماوەی ساڵ ٢٠٢٥ نیمەی نخەگەی لەدەسدا، هەمیش شەپۆلەیل گیچەڵەیل و سنووردارکردن ئابووری، هیشتە مامەڵەکارەیل روی لە سەنین دۆلار و تەڵا زیاتریگ بکەن.

