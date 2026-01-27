دۆلار تەیمانەی ١٥٠ هەزار تمەن ئیرانی شکان
شەفەق نیوز - تەهران
ئمڕوو سێشەممە، نرخ تمەن ئیرانی لە مامەڵەیل نافەرمی داوەزیان وەرچەویگ وەخوەی دی وەجویریگ وەپای ئەو داتایەیلە لەناوەین مامەڵەکارەیل بڵاوکریاس نرخ یەک دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٥٠,٢٠٠ تومەن.
داوەزیان نرخ پویل ئیران هاوکاتە وەرد بەرزەوبوین گرژیەیل ناوەین تاران و واشنتۆن لە هەفتەی وەرین، یەیش وەرد دەرکەفتن نیشانەیل ئامادەباشی سەربازی ئەمریکا لە ناوچەگە، وەتایبەت دویای رەسین گرووپ کەشتیی فڕۆکەهەڵگر "ئەبراهام لینکۆڵن" ئەرا خوەرهەڵات ناوڕاس.
وەشیوەی گشتی داوەزینەگە لە ئەنجام فیشار سزایەیل و لەرزین متمانەی مامەڵەکارەیل وە پویل ئیرانی تێد، کە لە ماوەی ساڵ ٢٠٢٥ نیمەی نخەگەی لەدەسدا، هەمیش شەپۆلەیل گیچەڵەیل و سنووردارکردن ئابووری، هیشتە مامەڵەکارەیل روی لە سەنین دۆلار و تەڵا زیاتریگ بکەن.