دەس لەکارکیشان سەرۆک حکومەت بەریتانی

شەفەق نیوز - لەندەن

سەرۆک وەزیرەیل بەریتانی کێر ستارمەر، ئمڕوو دوشەممە، دەس لەکارکیشانن خوەی لە سەرۆکایەتی حکومەت و سەرکردایەتی پارت کراکارەیل راگەیان، و دووپات کرد کە پاشا چارڵز سێیەم لە بڕیارەگەی ئاگادار کردگە لەڕی پەیوەندییگ کە شەوەکی ئمڕوو ئەنجام دريا.

ستارمەر وت کە داوا لە دەسەی جیوەجیکار نیشتمانی ئەرا پارت کراکارەیل کردگە خشتەیگ وەخت بنەێد ئەرا هەڵوژاردن سەرکردایەتییگ نوو ئەرا پارتەگە، لەبان ئەوە کە دەروازەی کاندیدکردن لە نۆهەم تەمموز ئایندە واز بکریەێد، و پرۆسەی هەڵوژاردنەگە وەرجە پشوو تاوسان پەرلەمان تەواو بکریەێد.

دیاری کرد کە پلانەگە ئەرا هەڵوژاردن سەرکردەیگ نوو ئەرا پارتەگەس وەرجە دەسکردن کارەیل پەرلەمان لە ئەیلوول ئایندە.

لە وتاریگ کە لەناوی بڕیارەگەی راگەیان، ستارمەر وت: پارتیگ لات لە روی سیاسییەو جۊر میرات وەرگردم، و وەپیم وتريا کە پارت کراکارەیل کووتایی هاتیە، باوجی من وە تەواوی پێچەوانەی ئەوە چەسپانم، و وتیش کە حکومەتەگەی دڵنیایی گلەودا ئەرا ئابووری و وەرگری و ئاسایش نیشتمانی.

و بڕیار دەس لەکارکیشانەگە دەروازە واز کەێد لە وەرانوەر پێشبڕکێیگ ناوخۆیی لەناو پارت کراکارەیل ئەرا هەڵوژاردن سەرکردایەتییگ نوو، لە گامیگ کە توەنێد شیوەی قۆناغ سیاسی ئایندە لە شانشین یەکگرتگ بکیشێد.