دەسگیرکردن 5 کەس وە توومەت هاوکاری وەرد سوپای پاسداران ئیرانی لە بەحرەین

وەزارەت ناوخوەی بەحرەین، ئمڕوو یەکشەممە، دەسگیرکردن 5 کەس راگەیان لەبان هاوکاریکردن وەرد سوپای پاسداران ئیرانی، و ئاسایش و بیوەیی وڵات خستنەسەر رخباری.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ وت: 5 کەس دەسگیر کریان و کەسیگیش دیاری کریا کە دەرچوو لە وڵات، دویای بەشداریکردنیان لە گردەوکردن و کلکردن زانیاریەیل ناسک ئەراک سوپای پاسداران ئیران، لەڕی ئەندامەیلیگ تیرۆری لە ناو ئیران.

وتیش: ئەو کەسەیلە ئەندامەیل تیرۆری خستیانە کار ئەرا جیوەجیکردن پلانەیل تیرۆری دژوە شانشین بەحرەین، تا شکست وە سەروەری دەوڵەت و دەزگا ئەمنییەیل و قەوارەیل ئابووری بارن، و رخ و زیڕە بخەنە ناو مەردم و میوانەیل و بیوەیی وڵات بخەنە رخداری.

دیاری کرد کە بڕیگ لەو کەسەیلە کە گیریانە ڕاهێنان خەسیگ لەناو بنکەیل سوپای پاسداران ئیران وەرگردنە ئەرا قاچاخکردن کەسەیل و وەکارهاوردن ئەندامەیلیگ لە جیوەجیکردن پلانەیل تیرۆری.

وتیش: ئەو کەسەیلە وینە و ناونیشان چەن شوینیگ گرنگ گردنە، و هۆتێلەیل ناو شانشین بەحرەین و ئەرا سوپای پاسداران ئیران کلیان کردنە، کە دەسمیەتی دا لە پەلاماردان ئەو شوینەیلە لەلایەن دوژمنایەتی گوناهکار ئیرانی.

وەڕیەوبەرایەتی گشتی لێکۆڵینەوە و بەڵگەیل تاوانی وت: ریکارەیل یاسایی وەرانوەریان جیوەجی کریا.