‏دەسگیرکردن 27 کەس وە توومەت شیوانن ئاسایش لە ئیران

2026-03-14T08:26:13+00:00

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏دەزگایەیل راگەیانن، ئمڕوو  شەممە، خەوەردا دەسەڵاتدارەیل ئیرن 14 کەس لە ئەندامەیل "دژایەتیکردنی ئاسایش" لە پارێزگای کرمان دەستگیرکرد.

‏هەمیش، سوپای پاسداران ئیران لە شار قوم راگەیان، "13 سیخوڕ و دژایەتیکەر ئاسایش دەستگیرکریانە و لە وەخت دەستگیرکردنیشیان دەس وەبان 3 ئامێر ئینتەرنێتی مانگ دەستکر (ستارلینک - Starlink) گردنە کە وەپیان بویە".

‏ دسگیرکردنەگە لە وەختیگە  کە ئیران ئەرا سێیەم هەفتەی وەبان یەک وەرەوروی پەلامارەیل  سەربازیی ئەمریکا و ئیسرائیل بوود، ‌گرژیەیل لە رویەڕویبوین راستوخوەی ناوەین تەهران و   تەلئەبیب ئەرا لەیەکداینیگ هەرێمی فراوان کە کاریگەرییەیلی رەسیەسە  عراق، لوبنان، سووریا و کەنداو، یەیش رخداری فرە لەبان   ئاسایش وزە، دەریاوانی و سەقامگیری ناوچەگە دروسکردیە.

