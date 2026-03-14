‏دەسگیرکردن 27 کەس وە توومەت شیوانن ئاسایش لە ئیران

شەفەق نیوز ـ تەهران

‏دەزگایەیل راگەیانن، ئمڕوو شەممە، خەوەردا دەسەڵاتدارەیل ئیرن 14 کەس لە ئەندامەیل "دژایەتیکردنی ئاسایش" لە پارێزگای کرمان دەستگیرکرد.

‏هەمیش، سوپای پاسداران ئیران لە شار قوم راگەیان، "13 سیخوڕ و دژایەتیکەر ئاسایش دەستگیرکریانە و لە وەخت دەستگیرکردنیشیان دەس وەبان 3 ئامێر ئینتەرنێتی مانگ دەستکر (ستارلینک - Starlink) گردنە کە وەپیان بویە".

‏ دسگیرکردنەگە لە وەختیگە کە ئیران ئەرا سێیەم هەفتەی وەبان یەک وەرەوروی پەلامارەیل سەربازیی ئەمریکا و ئیسرائیل بوود، ‌گرژیەیل لە رویەڕویبوین راستوخوەی ناوەین تەهران و تەلئەبیب ئەرا لەیەکداینیگ هەرێمی فراوان کە کاریگەرییەیلی رەسیەسە عراق، لوبنان، سووریا و کەنداو، یەیش رخداری فرە لەبان ئاسایش وزە، دەریاوانی و سەقامگیری ناوچەگە دروسکردیە.

