دەسگیرکردن 22 کەس لە وەردەوەردەی ناو ئاهەنگ ئیسرائیلی لە هۆلەندا

2025-12-15T08:38:16+00:00

شەفەق نیوز ـ ئەمستەردام

پۆلیس هۆلەندا، ئمڕوو دووشەممە، 22 کەس دەسگیرکرد لەدویای دروسبوین مەرافەی تونیگ لە ئاهەنگیگ ئیسرائیلی لە هۆلەندا، کە دڵڕەواکێ ئەمنی لە ناوچەگە دروسکرد.

وەپای "ئەسیوشیتد پرێس" مەوقەی " گردەوبوین ئیسرائیل   ‌یا ئاهەنگ وەبوونەیگ رشنهویری یا ئاینی، هیشتیە نارازیکەرەیلی گردەوبوین وەردەوەردەی سەختیگ دروسبوین لەناوەین خوەنیشاندەرەیل و هێزە ئەمنیەیل".

رویوەڕیبوینەیل بویە مدوو  زەخمداریەیل سووکیگ و زەرد مادی، وەرد وەکارهاوردن پۆلیس غاز ئەسر  ئەرا ناوجیکردن".

