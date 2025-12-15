دەسگیرکردن 22 کەس لە وەردەوەردەی ناو ئاهەنگ ئیسرائیلی لە هۆلەندا

شەفەق نیوز ـ ئەمستەردام

پۆلیس هۆلەندا، ئمڕوو دووشەممە، 22 کەس دەسگیرکرد لەدویای دروسبوین مەرافەی تونیگ لە ئاهەنگیگ ئیسرائیلی لە هۆلەندا، کە دڵڕەواکێ ئەمنی لە ناوچەگە دروسکرد.

وەپای "ئەسیوشیتد پرێس" مەوقەی " گردەوبوین ئیسرائیل ‌یا ئاهەنگ وەبوونەیگ رشنهویری یا ئاینی، هیشتیە نارازیکەرەیلی گردەوبوین وەردەوەردەی سەختیگ دروسبوین لەناوەین خوەنیشاندەرەیل و هێزە ئەمنیەیل".

رویوەڕیبوینەیل بویە مدوو زەخمداریەیل سووکیگ و زەرد مادی، وەرد وەکارهاوردن پۆلیس غاز ئەسر ئەرا ناوجیکردن".