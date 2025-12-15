دەسگیرکردن 22 کەس لە وەردەوەردەی ناو ئاهەنگ ئیسرائیلی لە هۆلەندا
2025-12-15T08:38:16+00:00
شەفەق نیوز ـ ئەمستەردام
پۆلیس هۆلەندا، ئمڕوو دووشەممە، 22 کەس دەسگیرکرد لەدویای دروسبوین مەرافەی تونیگ لە ئاهەنگیگ ئیسرائیلی لە هۆلەندا، کە دڵڕەواکێ ئەمنی لە ناوچەگە دروسکرد.
وەپای "ئەسیوشیتد پرێس" مەوقەی " گردەوبوین ئیسرائیل یا ئاهەنگ وەبوونەیگ رشنهویری یا ئاینی، هیشتیە نارازیکەرەیلی گردەوبوین وەردەوەردەی سەختیگ دروسبوین لەناوەین خوەنیشاندەرەیل و هێزە ئەمنیەیل".
رویوەڕیبوینەیل بویە مدوو زەخمداریەیل سووکیگ و زەرد مادی، وەرد وەکارهاوردن پۆلیس غاز ئەسر ئەرا ناوجیکردن".