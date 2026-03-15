دەسگیرکردن 20 کەس لە ئیران وە توومەت پەیوەندیداشتن وەرد ئیسرائیل

شەفەق نيوز- تەهران

نویسینگەی یانگەشەکار گشتی لە پارێزگای ئازەربایجان خوەرئاوا لە ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، دەسگیرکردن 20 کەس لە شار ئورميا راگەیان، وە توومەت پەیوەندیداشتن وەرد ئیسرائیل و هاوکاریکردن وەگەردی.

نویسینگەگە دیاری کرد کە دەزگایەیل پەیوەندیدار چەن تووڕیگ لە نانەزگخوەرەیل کردنە ئامانج کە پەیوەندی وە سیخوڕەیل ئیسرائیل دیرن، دویای دیاریکردن تەقەلایەیلیان تا زانیاری وە دوژمن بیەن کە پەیوەندی وە شوینەیل سەربازی و ئەمنی.

وتیش: دەسگیرکردن ئەو کەسەیلە وەگورەی فەرمانەیل دادوەری هاتگە، وەگورەی ئاژانس تەسنيم.

ئی دەسگیرکردنە لە وەختیگ تیەێد ئیران کەفێدە وەر پەلامارەیل سەربازی ئەمریکی و ئیسرائیلی ئەرا سێیەم هەفتە لەبانیەک، دویای ئەوە کە لە جەنگیگ ناوەین تەهران و تەل ئەبیب بویە جەنگ هەرێمی وازیگ کە رەسیە عراق و لوبنان و سوریا و خەلیج، وەگەرد رخباریەیل زیاییگ لەبان ئاسایش وزە و دەریاوانی و ئارامی لە ناوچەگە.