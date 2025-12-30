دەسگیرکردن 110 کەس وە گومان لایەنگری ئەرا ریخریاگ داعش لە تورکیا

شەفەق نيوز- ئەنقەرە

نویسینگەی یانگەشەکار گشتی لە ئیستەنبوڵ، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا کە پولیس تورکیا 110 کەس دەسگیر کرد وە گومان لایەنگری ئەرا ریخریاگ، ئەوەیش دویای رووژیگ لە کوشیان 3 پولیس و6 چەکدار لە تەقەکردن لە باکوور خوەرئاوای وڵاتەگە.

پولیس تورکیا تا 8 ساعەت لە دەورگرد ماڵیگ گیر هاورد لە ناوچەی يالوفا لە کەنار دەریای مەڕمەڕە باشوور ئیستەنبوڵ، دویای هەفتەیگ لە دەسگیرکردن زیاتر لە 100 کەس کە گومان لایەنگری ریخریاگ داعش وەپییان کریەێد لە دویای توومەتکردن وە پلاندانان ئەرا جیوەجیکردن پەلامارەیلیگ لە جەژن کریسمس و سەرساڵ.

8 ئەندام پولیس و یەک ئەندام ئەمنی زەخمدار بوین مەوقەی پەردبوین وەناو ئەو ماڵە کە یەکیگ بوی لەناو زیاتر لە 100 شوین کە دویەکە دووشەممە، دەسەڵاتدارەیل کردنەیانە ئامانج.

نویسنگەی یانگەشەکار گشتی لە بەیاننامەیگ وت: پولیس ئمڕوو سێشەممە، 114 ئۆپراسیۆن لە ئیستەنبوڵ و دوو هەرێم ترەک جیوەجی کرد و 110 کەس لە 115 کەس داواکاری دەسگیر کریان.

وتیش: دەسەڵاتەیل دەسنانە وەبان فایەل و بەڵگەنامەیل درووکانی جیاجیا لە ئۆپراسیۆنەگە.

تورکیا لە ئۆپراسیۆنەیلی وڵبلن ئەوانەک گومان لەلییان کریاس وە لایەنگری ریخریاگ داعش ئمساڵ خەسەو کرد، وەگەرد گلەوخواردن ریخریایەگە ئەرا دەرکەفتن لە ئاست بەرزیگ.