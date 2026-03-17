دەسگیرکردن 10 کەس بیگانە وەتوومەت سیخوڕی لە ئیران

شەفەق نيوز- تەهران

ئاژانس "تەسنيم" ئیرانی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن 10 کەس بیگانە وەلایەن دەسەڵاتەیل وەتوومەت سیخوڕی.

ئاژانسەگە وتیش: دەزگای هەواڵگری سوپای پاسداران ئیران 10 کەس بیگانە لە باکوور خوەرهەڵات ئیران دەسگیر کرد، وە توومەت گردەوکردن زانیاری لەبان شوینەیلیگ ناسک و ئامادەکاری ئەرا کارەیلیگ مەیدانی.

ئاژانسەگە هویردەکاریەیل لە رەگەزنامەی ئەو کەسەیلە یا سروشت چالاکییان و پلانیان ئاشکرا نەکرد.

وەرجەیە، ئەحمەد رەزا رادان فەرماندەی پولیس ئیران، راگەیان کە 500 کەس لەلای کەمەو دەسگیر کریانە لە وەختیگەو جەنگ دەسوەپی کردگە، وەتوومەت کلکردن زانیاریەیل ئەرا میدیایەیل راگەیانن ناودەوڵەتی یا هیزەیل دوژمن، و وینەگردن شوینەیلیگ دویای پەلاماردانیان.