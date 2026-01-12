دەسگیرکردن ئەنجامدەرەیل تەقانن مزگەفت ئیمام عەلی لە حومس
شەفەق نیوز ـ دیمەشق
وەزارەت ناوخوەی سوریا، ئمڕوو دووشەممە، دەسگیرکردن دوو توومەتبار وە ئامانجگردن مزگەفت ئیمام عەلی کور ئەبی تالیب لە کویچەی وادی زەهەب لە پارێزگای حومس راگەیان.
وەزارەتەگە ئمڕوو وت؛ "یەکە ئەمنیەیلیان لە پارێزگای حومس وە هاوکاری دەزگای هەواڵگێری گشتی ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی قایمیگ ئەنجامدان لە ئەنجام ئەحمەد عەتا ئەڵا دیاب و ئەنەس زراد دەسگیرکردن کە سەر وە رێکخریاگ تیرۆرستی داعشن".
وتیش "دوو ئەندامەگە وەرپرسن لەو تەقینەوە کە مزگەفت ئیمام عەلی کوڕ ئبی تالیب لە کویچەی وادی زەهەب لە مانگ وەرین گردە ئامانج".
لە 26 کانون یەکەم وەرین مەوقەی نمازکردن بۆمبیگ تەقیا، لە ئەنجام 8 کەس کوشیان و 18 کەسیش زەخمداربوین، کە وە مدوویەو دەسوەجی کلکریانە خەستەخانە.