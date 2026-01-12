‏دەسگیرکردن ئەنجامدەرەیل تەقانن مزگەفت ئیمام عەلی لە حومس

2026-01-12T14:19:23+00:00

شەفەق نیوز ـ دیمەشق

‏وەزارەت ناوخوەی سوریا، ئمڕوو دووشەممە، دەسگیرکردن دوو توومەتبار وە ئامانجگردن مزگەفت  ئیمام عەلی کور ئەبی تالیب لە کویچەی وادی زەهەب لە پارێزگای حومس راگەیان.

‏وەزارەتەگە ئمڕوو وت؛ "یەکە ئەمنیەیلیان لە پارێزگای حومس وە هاوکاری دەزگای هەواڵگێری گشتی ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی قایمیگ ئەنجامدان لە ئەنجام ئەحمەد عەتا ئەڵا دیاب و ئەنەس زراد دەسگیرکردن کە سەر وە رێکخریاگ تیرۆرستی داعشن".

‏وتیش "دوو ئەندامەگە وەرپرسن لەو تەقینەوە کە مزگەفت ئیمام عەلی کوڕ ئبی تالیب لە کویچەی وادی زەهەب لە مانگ وەرین گردە ئامانج".

‏لە 26 کانون یەکەم وەرین مەوقەی نمازکردن  بۆمبیگ تەقیا، لە ئەنجام 8 کەس کوشیان و 18 کەسیش زەخمداربوین، کە وە مدوویەو دەسوەجی کلکریانە خەستەخانە.

