دەسگیرکردن سەروک وەرین بەرازیل ئەرا جیوەجیکردن فەرمان زیندانیکردنی

شەفەق نیوز- بەرازیل

میدیایەیل راگەیانن خوەرئاوایی، ئمڕوو شەممە، خەەەرنان لە نەشکیرکر سەرۆک وەرین بەرازیل جايير بولسونارو، ئەرا جیوەجیکردن فەرمان زیندانیکردنی.

رووژنامەیگ خوەرئاوایی وت: فرەی دادوەرەیل لە دادگای باڵای بەرازیل، دەنگ دان لەبان رەتکردن ئەو تانە کە سەروک وەرین پیشکەشی کردگە، لەبان فەرمان زیندانیکردنی تا ماوەی 27 ساڵ.

دیاری کرد کە سەرۆک وەرین بەرازیل توومەتبار لایەن وە ئامادەکردن شووڕش تا لە دەسەڵات بمینێد لە دویای هەڵوژاردن سەرۆکایەتی ساڵ 2022.

سەروک وەرین نەچگە ژیر هیچ تاوانیگ و دووپات کرد نە فەرمانەگە جیوەجی نیەکەێد مەگەر دویای تەواوکردن گشت تانەیل، و وەرجەیە تا ماوەی 3 مانگ خریا نیشتەجیکردن ناچاری.

جی باسە پارێزەرەی بولسونارو داوا بکەن سزاکەی لەناو رەوشەیلیگ هاوشیوە بوود لەوەر رخباری تەندروسی.

بولسونارو لە ساڵەیل 2019 تا 2023 سەرۆک بوی، تا بە هەڵوژران ساڵ 2022 لە وەردەم لويز ئيناسيو لولا دا سيلفا سەروکایەتی لەدەسدا.

دویای یەک هەفتە لە داناین سەرۆک نوو، هەزاران لە لایەنگرەی بولسونارو وەشیوەی زبریگ پەرد بوینە ناو کۆنگرێس و دادگای باڵا و کۆشک سەرۆکایەتی لە 8 كانون دویەم 2023، کە لەو رووژە پولیس نزیکەی دوو هەزار کەس گرد.